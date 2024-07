Polski Holding Nieruchomości (PHN) w wyniku analizy portfela zdecydował o intensyfikacji działań w obszarze wynajmu oraz sprzedaży wybranych nieruchomości, podała spółka. PHN przygotowuje nową ofertę, w ramach której wybrane nieruchomości zostaną przeznaczone pod wynajem mieszkań oraz na sprzedaż. Ponad 100 mieszkań na wynajem będzie dostępnych w ofercie PHN od jesieni tego roku.

„Aktualnie trwa intensywna analiza portfela Grupy PHN, w wyniku której podjęto już pierwsze decyzje – intensyfikacja działań w obszarze wynajmu oraz sprzedaż wybranych nieruchomości. Do wynajmu przeznaczono mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach, o zróżnicowanych metrażach oraz funkcjonalnym układzie pokoi. Natomiast do sprzedaży skierowane zostały te aktywa, które po wnikliwej ocenie, nie pasują do docelowej struktury portfela, trudno uznać je za strategiczne dla Grupy PHN ze względu na ich charakter, usytuowanie, niewielką powierzchnię czy też ograniczone możliwości rozbudowy. Zaangażowanie w tego typu nieruchomości nie będzie adekwatne do oczekiwanych przez akcjonariuszy i zarząd korzyści, co nie zmienia faktu, że np. dla inwestorów indywidualnych stanowić będą bardzo ciekawe propozycje” – czytamy w komunikacie.

W pierwszej kolejności do wynajmu zostanie przygotowanych ponad 100 mieszkań w standardzie ekonomicznym, w nieruchomościach położnych w dobrze skomunikowanych częściach stolicy, m.in. przy ulicy Grójeckiej i Gościeradowskiej. Mieszkania zostaną wyremontowane i dostosowane do potrzeb różnych grup wynajmujących. Zróżnicowany metraż od 30 do 130 m2 sprawi, że lokale będą świetną propozycją zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i studentów, podkreślono.

„W największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, nadal widoczny jest duży popyt na zakup i wynajem mieszkań, w szczególności znajdujących się w centrach miast oraz dobrze skomunikowanych obszarach. Każdy lokal bez najemcy to podwójna strata – po pierwsze społeczna, bo te mieszkania powinny służyć rozwojowi Warszawy w rozumieniu osób, które chcą tu zamieszkać, a po drugie ekonomiczna w wymiarze czasowo utraconych korzyści. Ponadto, działając jako deweloper, aktualnie w sprzedaży posiadamy ponad 750 nowych mieszkań, a tę ofertę uzupełniamy o atrakcyjne mieszkania na wynajem w stolicy” – powiedział prezes Wiesław Malicki, cytowany w komunikacie.

Celem PHN jest wzrost zysku netto z działalności operacyjnej i przepływów pieniężnych, który powinien zostać osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie wpływów z najmu oraz zmniejszenie poziomu pustostanów, a wpływy ze sprzedaży nieruchomości posłużą redukcji poziomu zadłużenia i realizacji nowych rentowych projektów.

„Analizujemy portfel nieruchomości Grupy PHN. Jedną z decyzji, na bazie wyników, jest sprzedaż aktywów niezwiązanych z docelowym profilem działalności. To ciekawe nieruchomości dla potencjalnych nabywców, jednak PHN powinien koncentrować się na strategicznych jednostkach w swoim portfolio. Nasza energia musi być skupiona na projektach przynoszących wyższą stopę zwrotu” – dodał członek zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi Maciej Klukowski.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

Źródło: ISBnews