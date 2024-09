Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał z Alstal jako generalnym wykonawcą umowę na realizację I etapu inwestycji Nowa Nakielska by PHN w Bydgoszczy, podał PHN. W ramach tego etapu, którego realizacja potrwa ok. 20 miesięcy, powstaną 3 budynki ze 170 mieszkaniami o metrażach od 27 m2 do 92 m2. Łącznie planowanych jest pięć etapów inwestycji, w ramach których powstanie w sumie 13 budynków, które dostarczą na rynek prawie 600 mieszkań.

„Nowa Nakielska by PHN jest dla nas wielowymiarowo wyjątkowym projektem – to pierwsza inwestycja PHN w Bydgoszczy, realizowana na dawnym terenie Fabryki Obrabiarek do Drewna, gdzie znajduje się kilka zabytkowych budynków, posiadających dużą wartość historyczną dla miasta i sentymentalną dla mieszkańców. Zdajemy sobie zatem sprawę z ogromnej wagi inwestycji oraz oczekiwań społecznych, którym sprosta tylko tak doświadczony inwestor jak PHN. Chcemy, aby w miejscu zdegradowanego, poprzemysłowego i niewykorzystanego terenu, powstała zupełnie inna przestrzeń – nowy fragment tkanki miasta, który stanie się ważnym punktem na mapie Bydgoszczy, tętniącym życiem z fascynującą historią w tle” – powiedział prezes PHN Wiesław Malicki, cytowany w komunikacie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

Źródło: ISBnews