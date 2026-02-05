Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał ze spółką należącą do jego Grupy – Chemobudową Kraków – umowę na realizację trzeciego, finalnego etapu inwestycji mieszkaniowej Młoda Białołęka w Warszawie. Nowy etap obejmie 174 mieszkania, a zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2027 r., podał PHN. Start sprzedaży mieszkań przewidziany jest na II kw. bieżącego roku.

„Realizacja trzeciego etapu Osiedla Młoda Białołęka to element konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Polskiego Holdingu Nieruchomości w obszarze projektów mieszkaniowych. Ta inwestycja jest dobrym przykładem naszego podejścia do tworzenia nowoczesnych, komfortowych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni. Konsekwentnie stawiamy na jakość, funkcjonalność i długofalową wartość realizowanych projektów” – powiedział wiceprezes PHN ds. inwestycji Jacek Krawczykowski, cytowany w komunikacie.

PHN podał też, że w przygotowaniu znajdują się kolejne przedsięwzięcia, w tym kontynuacja projektu Yacht Park w Gdyni, następne etapy Osiedla ŁAN we Wrocławiu oraz inwestycje premium m.in. przy ul. Foksal 10 w Warszawie. Jednym z planowanych projektów jest również rewitalizacja Osiedla Wilanów.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

Źródło: ISBnews