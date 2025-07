W obliczu dwóch obniżek stóp procentowych Ronson Development zdecydował się uruchomić kolejne inwestycje w sprzedaży – we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie – na łącznie ponad 500 mieszkań, poinformował dyrektor sprzedaży Andrzej Gutowski.

„Drugi kwartał 2025 roku przebiegł bardzo podobnie do pierwszego – był spokojny, bez gwałtownych zmian na rynku. W obliczu dwóch obniżek stóp procentowych zdecydowaliśmy się uruchomić kolejne inwestycje w sprzedaży. We Wrocławiu ruszamy z projektem obejmującym prawie 200 mieszkań. W Poznaniu na przełomie lipca i sierpnia wprowadzamy do oferty III etap inwestycji, w którym zaplanowano 207 lokali. W Szczecinie startujemy z kolejną fazą inwestycji obejmującą 148 mieszkań” – powiedział Gutowski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że deweloper sukcesywnie rozbudowuje ofertę, „aby być przygotowanym na odpowiedni moment wzrostu popytu” i móc elastycznie odpowiadać na potrzeby klientów w nadchodzących miesiącach.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. do 2022 r.

Źródło: ISBnews