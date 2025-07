Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce sięga obecnie niemal 17 mln m2, a podaż nowej powierzchni handlowej wyniosła ok. 90 000 m2 GLA w II kw. br. (wobec 125 000 m2 rok wcześniej), wynika z raportu Cushman & Wakefield. Rozbudowy obiektów handlowych dostarczyły w II kw. na polski rynek 22 000 tys. m2 GLA i obejmowały głównie parki handlowe.

„Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce sięga obecnie niemal 17 mln m2. W II kw. tego roku podaż nowej powierzchni handlowej wyniosła ok. 90 000 m2 GLA i była nieco niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy na rynek trafiło 125 000 m2 GLA. Mimo to skala nowo wybudowanych obiektów pozostaje na porównywalnym poziomie do lat 2022 i 2023. Warto też dodać, że tym razem nowa podaż nie ograniczała się wyłącznie do formatu parków handlowych, jak to miało miejsce w poprzednich kwartałach” – powiedziała senior analyst, Cushman & Wakefield Ewelina Staruch, cytowana w komunikacie.

„Podobnie jak w I kw., również w drugim odnotowaliśmy najwięcej powierzchni w budowie od 2019 roku – aż 593 tys. m2 GLA. Największy udział w aktywności deweloperskiej niezmiennie stanowi format parków handlowych, który odpowiada za 80% powierzchni w budowie. Kolejne miejsca zajmują magazyny handlowe marek DIY – 12% i centra handlowe – 8%. Najbardziej aktywnymi deweloperami wśród obiektów powyżej 5000 m2 są: Saller, PKB Inwest Budowa i P.A. Nova. Wyhamowanie skali nowej podaży jest spodziewane dopiero w 2027 roku” – dodała.

Według raportu, maj przyniósł otwarcie pierwszego w Krakowie centrum wyprzedażowego Designer Outlet. Obiekt o powierzchni ponad 19 000 m2 był największym oddanym do użytku w II kwartale. Ponadto w tym okresie otwarto park handlowy Łabędzka w Gliwicach, który powstał w ramach przebudowy dawnego centrum handlowego z Tesco jako byłym, głównym najemcą, i dostarczył w sumie ok. 15 000 m2. Dodatkowo w Szczawnie-Zdroju przy Pasażu Łączyńskiego można już robić zakupy w Leroy Merlin o pokaźnej powierzchni ok. 10 000 m2. Pozostałe otwarcia nowych budynków dotyczyły parków handlowych o powierzchni poniżej 8000 m2. W tym czasie dokonano oficjalnego zamknięcia centrum handlowego Glinki w Bydgoszczy, które zostanie przekształcone w park handlowy o nazwie Nowe Glinki.

II kw. polski rynek handlowy odnotował w sumie sześć debiutów. Do Polski weszła czeska marka soczewek kontaktowych Alensa, Bottlery (litewska sieć alkoholi luksusowych), Dreslow (polska marka z modą cyrkularną), czy Markovo (dubajska marka kosmetyczna). Swoje pierwsze lokale otworzyła też Motorola/ Lenovo (showroom produktów z sektora elektroniki) oraz Polski Stół (polski operator gastronomiczny), podano.

Head of research Poland, Cushman & Wakefield Ewa Derlatka-Chilewicz powiedziała, że obroty najemców w centrach i parkach handlowych w drugim kwartale przekroczyły 1100 zł netto na m2. Nominalnie obroty wzrosły o 6% w kwietniu i o 3% w maju, a łączne obroty od stycznia do maja 2025 roku przekroczyły 121,2 mld zł i były o 1% wyższe niż rok wcześniej. Średnia odwiedzalność centrów handlowych w kwietniu wyniosła ok. 420 tys. klientów w przeliczeniu na jeden obiekt, co oznacza 2-proc. wzrost r/r. Z kolei w maju przekroczyła 405 tys. klientów, co stanowiło wynik nieznacznie lepszy (o 0,3%) w porównaniu z majem 2024.

Duże i bardzo duże centra handlowe (powyżej 40 000 m2) odnotowały stabilny wzrost odwiedzalności w obu analizowanych miesiącach, natomiast średnie (20-40 000 m2) i małe obiekty (poniżej 20 000 m2) odnotowały wzrosty odwiedzalności w kwietniu i delikatne spadki w maju (na poziomie -1%), podano także.

Wśród kategorii handlowych, których obroty w miesiącach kwiecień-maj 2025 roku wzrosły najbardziej, są: rozrywka (>30% r/r), restauracje (>10% r/r), zdrowie i uroda (>8% r/r) i usługi (>8% r/r). Obroty w sklepach z modą, stanowiących nadal największą pod względem udziału kategorię w tenant-mixie centrów handlowych, po bardzo dobrym kwietniu (>4% wzrostu), odnotowały ponad 3-procentowy spadek w maju.

Źródło: ISBnews