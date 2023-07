W Polsce oddano do użytku ok. 150 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej w pierwszej połowie 2023 roku, tj. o ok. 40% więcej r/r, wynika z danych Colliers. Tym samym na koniec czerwca 2023 łączny zasób powierzchni handlowej wyniósł blisko 12,8 mln m2.

„Aż około 70% nowo oddanej powierzchni (czyli ok. 103 tys. m2) powstało w ramach parków handlowych. Pozostała powierzchnia przypadła na dwa tradycyjne centra handlowe – ponownie otwarty Fort Wola w Warszawie oraz Bawełnianka w Bełchatowie, obiekt otwarty w budynku zbudowanym już kilka lat temu. […] Warto odnotować, że dynamicznie rośnie rynek obiektów o powierzchni najmu od 2 do 5 tysięcy m2. Łączne zasoby w nowoczesnych projektach tej wielkości przekroczyły ponad 2 miliony metrów kwadratowych” – czytamy w komunikacie.

W budowie na koniec czerwca 2023 roku było ok. 375 tys. m2, z czego ponad 227 tys. m2 planowane jest do oddania w II półroczu 2023 roku. Nowa podaż niezmiennie powstaje głównie w formacie parków handlowych, podano także.

„Pomimo coraz większego udziału małych formatów powierzchni handlowych, nadal realizowane są także większe inwestycje. Wśród największych powstających obiektów wymienić można Koszalin Power Center (38 000 m2), Karuzela Biała [Podlaska] (28 000 m2) czy Galerię Goplana w Lesznie (15 200 m2). Równocześnie można zauważyć, że deweloperzy widzą potencjał już istniejących obiektów. Trwają przebudowy hal po hipermarketach Tesco na parki handlowe w Opolu (Ozimska Park, 16 860 m2) oraz w Bytomiu, a w planach jest także przebudowa hali w Bielsko-Białej. W Łodzi z kolei trwają prace nad ponownym otwarciem centrum Sukcesja, w której część powierzchni ma zostać przeznaczona na cele rozrywki i rekreacji” – dodał analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku Colliers Wojciech Wojtowicz, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews