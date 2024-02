Wolumen nowej powierzchni biurowej oddanej do użytku wyniesie ok. 78 tys. m2 w Warszawie i ok. 229 tys. m2 w miastach regionalnych w 2024 r., szacuje Cushman & Wakefield.

„Aktualnie w Warszawie w budowie znajduje się ok. 236 tys. m2, a dla porównania na początku 2020 roku było to blisko 750 tys. m2. W miastach regionalnych z kolei w realizacji jest około 345 tys. m2, w porównaniu do 850 tys. m2 przed wybuchem pandemii. Szacujemy, że w tym roku warszawski rynek biurowy powiększy się jedynie o ok. 78 tys. m2, a w regionach łączna nowa podaż wyniesie prawdopodobnie 229 tys. m2” – powiedział analityk rynku Vitalii Arkhypenko, cytowany w komunikacie.

Na koniec IV kwartału 2023 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na rynku biurowym w Polsce (Warszawa i 8 rynków regionalnych) wyniosły ok. 12,9 mln m2. Sumaryczna wielkość oddanych w 2023 roku projektów była o 47% mniejsza w porównaniu do 2022 roku. Najwięcej powierzchni powstało w Krakowie i Wrocławiu, Warszawa natomiast zajęła pod tym względem 3. miejsce.

„Potwierdza to kontynuację obserwowanego od trzech lat trendu spadkowego, jeśli chodzi o wolumen powierzchni w budowie, a mimo nieznacznego odbicia, z uwagi na rozpoczęcie realizacji pojedynczych biurowców, inwestorzy nadal podchodzą ostrożniej do uruchamiania nowych projektów, co dotyczy zarówno w stolicy, jak i miast regionalnych” – skomentowała szefowa badań firmy Ewa Derlatka-Chilewicz.

Średni wskaźnik pustostanów w Polsce na koniec 2023 roku wyniósł 14,1%, co stanowi wzrost o 0,1 pkt proc. względem III kw. 2023 roku, oraz wzrost o 0,6 pkt proc. względem końca 2022 roku. W stolicy wskaźnik niewynajęcia spadł o 0,2 pkt proc. względem poprzedniego kwartału i wyniósł 10,4%, natomiast wzrosty odnotowano w największych miastach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto), Katowice i Łódź z kolei (miasta z wysokim poziomem pustostanów) odnotowały zmniejszenie wskaźnika niezajmowanej powierzchni w okolicach 2 pkt proc. Średni wskaźnik niewynajęcia dla miast regionalnych wyniósł 17,5%. Na wszystkich rynkach biurowych objętych analizą dostępna powierzchnia wyniosła 1,82 mln mkw., co oznacza wzrost o 6% względem końca 2022 roku, podano także.

Źródło: ISBnews