Podaż nowych ofert mieszkań na sprzedaż pozostawała na wysokim poziomie w II kw. 2025 r., ocenia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

„Podaż nowych ofert mieszkań na sprzedaż pozostaje na wysokim poziomie. W II kwartale 2025 r. przeciętnie w 16 miastach wojewódzkich i w Gdyni co tydzień na rynek wpływało 10,2 tys. ofert sprzedaży. Wobec analogicznego okresu rok wcześniej jest to wzrost o 14,5 proc. Od początku 2025 r. liczba nowych ofert tygodniowo przekracza 10 tys., co nie miało dotąd miejsca w żadnym kwartale od 2022 r.” – czytamy w raporcie „Analiza rynku mieszkaniowego. II kwartał 2025 r.”.

Największe rynki są w Warszawie (2648 ofert tygodniowo), Krakowie (1503 ofert) i Wrocławiu (1269 ofert), wskazano w materiale.

