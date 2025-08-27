MLP Group ocenia, że popyt na rynkach, na których obecna jest spółka zapewnia realizację celów biznesowych w 2025 i 2026 roku. Na kolejne lata spodziewa się wzrostu rynków magazynowych w Polsce i Europie w niskim dwucyfrowym tempie (10-11%), poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. MLP zauważyło m.in. wzrost popytu na powierzchnie dla sektora obronnego w Niemczech i spodziewa się, że będzie beneficjentem tego trendu.

„Jeśli chodzi o przyszły popyt, to już widzimy po zawieranych umowach, że dowieziemy wzrost w 2025 i 2026 r. Oczekiwania na kolejne lata są takie, że rynek magazynowy będzie miał niskie dwucyfrowe, 10-11%, tempo wzrostu, nie tylko w Polsce, ale i na innych rynkach europejskich. Europie sprzyja, że inwestorzy patrzą dziś mniej chętnie na USA” – powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews.

„Nowym, dużym komponentem popytu stały się magazyny związane z rządowym sektorem obronnym w Niemczech. Poza koniecznością zachowania poufności co do szczegółów umów, nie jest to segment rynku o specjalnych wymaganiach i będziemy w nim obecni” – zapowiedział także prezes.

Na kolejny rok na rynku polskim spółka spodziewa się stabilizacji kosztów wykonawstwa i wzrostu cen działek pod magazyny o do 10%.

„Mamy komfort z cenami generalnego wykonawstwa, po tym jak w związku ze zmniejszeniem aktywności głównego gracza na rynku odeszło w naszym segmencie ok. 20% zapotrzebowania na budowanie. W ciągu roku nie widzimy potencjału na wzrost kosztów ze strony generalnych wykonawców” – powiedział Krochta.

„Jednak co do cen działek powyższe nie przyniosło, wbrew oczekiwaniom, podobnej sytuacji. Ceny działek będą nadal rosnąć o kilka do 10% w skali roku i nie mamy nadziei na obniżki cen gruntów” – dodał.

W pierwszym półroczu br. MLP Group zainicjowało nowe inwestycje oraz kontynuowało realizację już rozpoczętych, uruchamiając projekty o łącznej powierzchni 275 tys. m2.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.; spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 372,4 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews