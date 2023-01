Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest gotowa do wznowienia dyskusji nt. Kodeksu Dobrych Praktyk, zawierającego standardy relacji między centrami handlowymi a najemcami, poinformował prezes Krzysztof Poznański, w odpowiedzi na apel Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

„Dla przypomnienia, w 2012 r. w ramach Polskiej Rady Centów Handlowych został opracowany kodeks dobrych praktyk. Jest to zbiór przyjętych zwyczajów i standardów rynkowych. Praktyka rynkowa pokazuje, że kodeks był i w dużej mierze nadal jest stosowany, jako zbiór zaleceń. Przez ostatnie 10 lat rynek się zmienił, mamy nowe zagadnienia związane choćby z ESG czy handlem elektronicznym. To pokazuje, że warto dalej pracować nad kodeksem i jako PRCH zachęcamy całą branżę do wznowienia dyskusji uwzględniającej sytuację obu stron umów najmu. Warto jednak pamiętać, że ostatecznie to nie kodeks dobrych praktyk, a umowa najmu określa realne zasady współpracy stron. Taka umowa zawsze jest wynikiem dobrowolnej zgody obu stron, co do jej warunków i treści” – powiedział Poznański, cytowany w stanowisku.

„PRCH zależy na poważnej dyskusji w uzgodnionej wcześniej i akceptowalnej dla wszystkich formule” – podkreślił.

18 stycznia Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zaapelował do Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) o rozpoczęcie dialogu na temat Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach między centrami handlowymi a najemcami. Podstawą do tego ma być przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) w 2022 r. aktualizacja Kodeksu Najlepszych Praktyk wg Najemców, który powstał na początku ubiegłej dekady.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło: ISBnews