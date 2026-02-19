Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 12,8% r/r w styczniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 65,2%.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w styczniu 2026 roku była niższa o 12,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i o 65,2% niższa w odniesieniu do grudnia 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2026 roku była o 10,8% niższa niż w analogicznym okresie 2025 roku oraz o 8,9% niższa niż w grudniu 2025 roku.

Konsensus rynkowy przewidywał 5% spadku produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Źródło: ISBnews