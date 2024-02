Produkcja budowlano-montażowa wkrótce powróci do dodatnich dynamik r/r po spadku o 6,1% r/r w styczniu br., prognozują ekonomiści Santander Bank Polska. Według nich,

„Produkcja budowlano-montażowa spadła w styczniu o 6,1% r/r, co było ogromnym rozczarowaniem w porównaniu z oczekiwaniami (my i rynek: +5,5% r/r) i grudniowym wynikiem +14% r/r. Winę zrzucamy na pogodę i zakładamy, że produkcja w ujęciu r/r wkrótce powróci do dodatnich wartości. Z rynku budownictwa mieszkaniowego napłynęły kolejne znaki ożywienia, w tym wzrost pozwoleń na budowę o 34,0% r/r, ale dynamika liczby oddanych mieszkań pozostaje ujemna, na poziomie -22,7% r/r” – czytamy w komentarzu banku do danych GUS o produkcji budowlano-montażowej w styczniu br.

Ekonomiści wskazują, że w ujęciu wyrównanym sezonowo produkcja spadła o 16,5% m/m, co jest drugim najgorszy wynik od kiedy dostępne są porównywalne dane.

„Mimo bardzo słabego odczytu, nie jesteśmy zaniepokojeni sytuacją w budowlance. Przypominamy, że ostatnio roczna stopa wzrostu produkcji w tym sektorze była bardzo zmienna, a styczniowy odczyt pojawia się po wzroście o 8,5% m/m w ujęciu odsezonowanym w grudniu. Dodatkowo, na styczniowy wynik mogły wpłynąć niekorzystne warunki pogodowe (średnia temperatura była o 2°C niższa niż rok temu, przy obfitych opadach śniegu). Należy również zauważyć, że styczeń jest najsłabszym miesiącem w roku pod względem całkowitego wolumenu produkcji, co sprzyja większej zmienności stopy wzrostu” – czytamy dalej.

Jeśli słaby odczyt tego sektora pojawi się w kolejnych miesiącach, zdaniem ekonomistów banku będzie to powodem do weryfikacji optymistycznych prognoz produkcji budowlano montażowej.

„Pozytywne informacje na temat możliwej rychłej wypłacie funduszy z KPO dają nadzieję na silniejszy wzrost w budownictwie pod koniec 2024 roku” – podał bank.

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 6,1% r/r w styczniu br. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 63,2%.

Źródło: ISBnews