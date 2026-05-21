Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 4,5% r/r w kwietniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 9,7%.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w kwietniu 2026 r. była wyższa o 4,5% w skali roku. W odniesieniu do marca bieżącego roku odnotowano wzrost o 9,7%” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w kwietniu br. była o 3,1% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 3,4% wyższa niż w marcu br.

W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. produkcja budowlano-montażowa spadła o 5,8%. Niższa była produkcja prac remontowych, a wyższa – inwestycyjnych, podał również GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 1,2% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Źródło: ISBnews