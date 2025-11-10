Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 3-7 listopada.

RYNEK BUDOWLANY

Bank Gospodarstwa Krajowego: Pozyskał finansowanie w formie kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), a środki w wysokości 600 mln euro zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S74 pomiędzy Sulejowem i Tomaszowem oraz obwodnicy Opatowa, podał bank.

GDDKiA: Przedstawiła sześć propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami. Wszystkie warianty rozpoczynają się na autostradzie A4 – na istniejącym węźle Łagiewniki oraz nowo projektowanych węzłach Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska. „Analizy i modele przygotowane przez projektantów jednoznacznie wskazują, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie nowej drogi S7 na odcinku autostrady A4 na wschód od węzła Kraków Południe i na zachód od węzła Kraków Wieliczka” – czytamy w komunikacie.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały w ubiegłym miesiącu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 34,3% w porównaniu do października 2024 r. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 24,5% r/r, do 42,92 tys. W październiku br. wzrosła również o 7,6% liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do września br.

Parki handlowe: Udział parków handlowych w nowych realizacjach na rynku powinien utrzymać się w tym roku na podobnym poziomie jak w 2024 r., kiedy to wyniósł 71%, wynika z raportu JLL i Trei Real Estate Poland „Parki handlowe i centra convenience w Polsce”.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Grupa Mosty: Przeprowadziła emisję zielonych obligacji o wartości 100 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój projektów magazynów energii oraz budowę węzła Load Frequency Control, służącego do automatycznej regulacji częstotliwości i mocy w systemie energetycznym.

Onde: Zakłada, że powinno przekroczyć 2 GW w portfelu deweloperskim, nie licząc magazynów energii, w I kwartale 2026 roku, poinformował prezes Paweł Przybylski.

Erbud: Intensywnie pracuje nad poprawą wyniku segmentu modułowego, za który odpowiada MOD21, ale zakłada, że w przyszłym roku może on jeszcze oscylować wokół zera lub niewielkiego minusa, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Erbud: Zakłada, że 2026 rok może okazać się przełomowy, jeśli chodzi o nowe zlecenia, a prawdziwego boomu spodziewa się, kiedy zakończy się wojna w Ukrainie, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. „Wydaje się, że 2026 rok będzie przełomowy, jeśli chodzi o nowe zlecenia, a jeśli wojna w Ukrainie się skończy, należy się spodziewać prawdziwego boomu w Polsce i Ukrainie” – powiedział Grzeszczak podczas telekonferencji.

Mostostal Zabrze: Odnotował 10,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 34,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Murapol: Wypłaci 2,94 zł na akcję zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2025 rok, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 119,95 mln zł.

Cavatina Group: Zamierza jeszcze w tym roku przeznaczyć 150 mln zł na działki w Warszawie, Krakowie i Trójmieście w związku z rozwojem portfolio projektów mieszkaniowych prowadzonych w ramach Resi Capital, podała spółka.

Echo Investment: Wypłaci 0,8 zł na akcję zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2025, podała spółka.

Unibep: Miał 15,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. br. wobec 46,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach wynoszących 1,61 mld zł (wobec 1,83 mld zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w analizowanym okresie wyniósł 12,28 mln zł wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Zabrze: Miał 10,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

ECE Work & Live: Wiodący europejski inwestor i deweloper zawarł długoterminowe strategiczne partnerstwo z GH Development, belgijską firmą z branży nieruchomości, obecną w Polsce od 2018 roku. Nowo utworzone joint venture skoncentruje się na realizacji projektów mieszkaniowych typu build-to-sell w całym kraju. Zgodnie z podpisaną umową ECE obejmie większościowy udział w nowym podmiocie, natomiast GH Development będzie odpowiedzialne za cały cykl inwestycyjny, od zarządzania projektem i budowę aż po sprzedaż. Partnerstwo rozpocznie działalność od trzech inwestycji w Warszawie, pochodzących z dotychczasowego portfela GH Development. W dalszej perspektywie partnerzy planują rozszerzyć współpracę na inne duże miasta w Polsce.

C&W: Międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield ma nowego szefa działu Industrial & Logistics w Polsce. Szczepan Gowin, który ma ponad 15-letnie, międzynarodowe doświadczenie w logistyce i business developmencie, dołącza do silnego zespołu ekspertów – wspólnie będą dalej rozwijać kompleksowe usługi związane z nieruchomościami magazynowymi i przemysłowymi oraz umacniać pozycję firmy na polskim rynku, podała spółka.

Hillwood Polska: Sfinalizował zakup dwóch parków przemysłowo-logistycznych – Industrial Park Bieruń oraz Industrial Park Tychy – o łącznej powierzchni ponad 153 000 m2, podała spółka. Wartość transakcji zakupu obu projektów od Deka Immobilien wyniosła około 100 mln euro, co czyni ją jedną z największych akwizycji na polskim rynku nieruchomości magazynowych w ostatnich latach, podkreślono.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Budimex: Oferta konsorcjum w składzie Budimex (lider, 84,09% udziału) oraz KZN Rail (15,91%), warta 260,78 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na realizację ‎zajezdni tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego w Gdańsku, podał Budimex.‎ Termin zakończenia robót: 212 tygodni od podpisania umowy.

Mirbud: Podpisał z Powiatem Inowrocławskim umowy na rozbudowę odcinków dróg Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce o łącznej wartości 197,76 mln zł brutto (131,42 mln zł brutto w części 1 i 66,35 mln zł brutto w części 2), podała spółka. Termin realizacji zadań wynosi 37 miesięcy.

Tauron Dystrybucja: Spółka z Grupy Tauron zmodernizowała ponad 40 km linii energetycznej wysokiego napięcia pomiędzy Legnicą a Strzegomiem, kosztem 35,4 mln zł, podała spółka. Modernizacja oznacza korzyści dla ponad 200 tys. klientów indywidualnych i lokalnych firm.

Torpol i Mirbud: Oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Mirbudu o wartości (z opcjami) 4 566,98 mln zł brutto (3 712,99 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych w ramach projektów „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Białystok – Knyszyn”, „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Knyszyn – Osowiec” oraz „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Osowiec – Ełk”, podały spółki. Ich udziały w konsorcjum wynoszą po 50%.

PW RT: Spółka stowarzyszona BBI Development otrzymała od prezydenta m. st. Warszawy decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w projekcie Roma Tower, podało BBI Development.

Mirbud: Oferta Mirbudu o wartości 149,15 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46, podała spółka. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.

IKR GmbH: Spółka pośrednio zależna od Erbudu podpisała umowę z SMS group na produkcję, montaż i konserwację rurociągów i urządzeń, w tym rusztowań, dźwigów i urządzeń podnoszących oraz badania nieniszczące w ramach kontraktu Saarstahl AG w Völklingen, podał Erbud. Wartość umowy to 48,09 mln zł netto (11,35 mln euro netto). Terminy realizacji zakładają rozpoczęcie montażu 1 stycznia 2027 r. i zakończenie 31 maja 2028 r.

MLP Wrocław: Nonko, firma transportowa, świadcząca zintegrowane usługi logistyczne dla chińskich klientów, wynajęła 4,1 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej w ramach MLP Wrocław. Najemca wprowadził się do dedykowanego obiektu z końcem października br. W negocjacjach najemcę wspierała firma doradcza Litwiniuk Property.

Equilis Polska: Rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań w swojej nowej inwestycji Orneko na warszawskiej Białołęce. Projekt obejmuje dwa budynki 5- i 6-kondygnacyjne, w których zaplanowano około 200 mieszkań o metrażach od 25 do 145 m2.

Spravia: Wybuduje tarasowy budynek Motiff przy ul. Tomcia Palucha na warszawskim Ursusie. Inwestor zrealizuje także remont części ul. Tomcia Palucha i Hassa. Powstaną nowe, oświetlone jezdnie z pasem zieleni. Motiff dostarczy na warszawski rynek 50 mieszkań o powierzchniach od 45 do 125 m2. Planowany termin ukończenia budowy to III kw. 2027 roku. Ceny rozpoczynają się od 14 900 zł/m2.

Berger Bau: Podpisał z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowę na kompleksowy remont drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr G102806 w miejscowości Golina do granicy miejscowości Stary Wołów, w kilometrażu od 9+900 do 11+810. Wartość kontraktu wynosi 2,95 mln zł brutto, a czas realizacji przewidziano na 6 miesięcy – do 20 kwietnia 2026 roku.

Grupa Cavatina: Resi Capital, marka mieszkaniowa należąca do polskiej grupy deweloperskiej Cavatina, rozpoczyna realizację nowej inwestycji w Katowicach. Osiedle Jankego, zlokalizowane w zielonej dzielnicy Ochojec, dostarczy na rynek 180 mieszkań. To już piąta inwestycja mieszkaniowa Grupy Cavatina w Katowicach. Zakończenie jej budowy planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Mercedes-Benz: Fabryka Mercedes-Benz w Jaworze wchodzi w kolejny kluczowy etap swojej transformacji. Jedenaście miesięcy po uroczystym wbiciu pierwszej łopaty hale produkcyjne nowej fabryki samochodów dostawczych są już w stanie surowym. Ten ważny moment został uczczony tradycyjną ceremonią zawieszenia wiechy.

CTPark Warsaw Nowy Konik: Spółka Amazon Filters wynajęła 2776 m2 powierzchni w podwarszawskim kompleksie CTPark Warsaw Nowy Konik, zostając pierwszym najemcą obiektu. Nowa lokalizacja obejmuje część produkcyjną, magazynową oraz biurową i będzie wspierać firmę w dalszej ekspansji na rynkach europejskich oraz globalnych. W transakcji pośredniczyła agencja doradcza AXI IMMO.

Beskidzka Droga Integracyjna: „Trzy z czterech odcinków Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) mają już wykonawców badań geologicznych, którzy przygotuja również projekty budowlane. W połowie listopada wybierzemy wykonawcę tych prac dla czwartego odcinka. Dziś podpisaliśmy umowy dla odcinków S52 Bulowice – Chocznia (11,5 km) i Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (12 km). Od sierpnia br. prowadzone są już badania pomiędzy Bielsko-Białą i Bulowicami (16,9 km). W tym miesiącu ponownie wybierzemy wykonawcę badań na odcinku Chocznia – Kalwaria Zebrzydowska (21 km)” – podała GDDKiA.

Obwodnica Milicza: Burmistrz Gminy Milicz wydał decyzję środowiskową (DŚU) dla budowy obwodnicy Milicza w ciągu DK15. Zatwierdzony został wariant 5, czyli przebieg trasy rekomendowany przez GDDKiA. podała Dyrekcja.

CPK: Spółka CPK zawarła kontrakt na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Baz Utrzymania Landside. Projekt opracuje wybrane w przetargu biuro Piotr Płaskowicki Architekt. Bazy Utrzymania Landside należą do grupy obiektów zapewniających niezbędne zaplecze infrastrukturalne dla służb lotniskowych. Pełnią funkcje związane z bieżącymi naprawami, konserwacją oraz działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji i ciągłości działania portu lotniczego.Wartość umowy na prace projektowe wynosi ponad 4,6 mln złotych brutto. W przetargu wzięło udział pięć firm.

CPK: Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła wyniki przetargu dotyczącego zaprojektowania dwóch obiektów cateringu lotniskowego, które będą obsługiwać operacje lotnicze na terenie nowego Lotniska CPK. Obiekty cateringu lotniskowego zaprojektuje biuro Projmors Ase Group. Budżet projektu wynosi ponad 3 mln złotych brutto. Budynki będą służyć transferowi gotowych ładunków cateringowych oraz towarów do sprzedaży pokładowej z zewnętrznych obiektów produkcyjnych (po stronie landside) do samolotów (po stronie airside). Obiekty cateringowe dla dwóch operatorów będą pełnić funkcje magazynowo-przeładunkowe, bez funkcji produkcyjnych. Ich lokalizacja została zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie strefy airside, z uwzględnieniem zasad minimalizacji czasu składowania i maksymalizacji przepustowości.

Źródło: ISBnews