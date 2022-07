Robyg wprowadził do sprzedaży ponad 430 mieszkań w ramach etapu 5B osiedla Mój Ursus w Warszawie, podała spółka. Obecnie w Ursusie Robyg buduje ponad 900 mieszkań, które będą ukończone w 2002 i 2023 roku.

„Warszawski Ursus to dzielnica, w której Robyg był pionierem w obszarze inwestycji mieszkaniowych – podobnie jak w Wilanowie. Nasze inwestycje w Ursusie łącznie obejmują budowę ponad 3 000 mieszkań – co daje nam pozycję lidera w zakresie zagospodarowania terenu i rewitalizacji w tej dzielnicy. Grupa Robyg ma duże doświadczenie w rewitalizacji i działaniach przywracających miejski charakter terenów poprzemysłowych. Przykładem takich projektów są osiedla w warszawskim Żoliborzu, Ursusie lub Woli oraz w Gdańsku na Słonecznej Morenie. […] Nowa pula mieszkań w sprzedaży w Ursusie powiększyła naszą warszawską ofertę, do której niedawno wprowadziliśmy też kolejny etap osiedla Royal Residence w Wilanowie” – powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Obecnie w Ursusie Grupa Robyg buduje ponad 900 mieszkań:

Mój Ursus 4A – to 196 mieszkań, zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2022 roku.

Mój Ursus 6A – to 166 mieszkań, zakończenie prac planowane jest do końca 2022 roku.

Mój Ursus 4B – 246 mieszkań, zakończenie prac planowane jest na II kw. 2023 roku.

Mój Ursus 6B – 297 mieszkań, zakończenie prac planowane jest na III-IV kw. 2023 roku.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2021 r. Robyg podpisał 4 308 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Źródło: ISBnews