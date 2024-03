Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży III etap osiedla Robyg Jagodno we Wrocławiu, podała spółka. W ofercie znalazło się 48 mieszkań w domach w zabudowie atrialnej oraz 6 w szeregowej, o powierzchni od 80 do 100 m2. Budowa III etapu już się rozpoczęła, a zakończenie planowane jest na II kwartał 2025 r.

Grupa Robyg buduje i sprzedaje mieszkania, a także realizuje generalne wykonawstwo inwestycji Robyg oraz Vantage Development. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent prowadzi działalność wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

Źródło: ISBnews