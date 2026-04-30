Robyg zakontraktował około 620 lokali w pierwszym kwartale 2026 roku, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podała spółka. W analizowanym okresie około 55% kontraktacji mieszkań w Grupie realizowano poprzez finansowanie kredytem hipotecznym.

Aktualna oferta Robyg obejmuje około 1850 lokali. Deweloper planuje utrzymać cel sprzedażowy na poziomie 2,8-3 tys. lokali, podano także.

„Pierwsze miesiące 2026 roku potwierdzają, że przyjęty przez nas model biznesowy jest odporny na zmienność otoczenia rynkowego. Skupiamy się na projektach w najlepszych lokalizacjach, oferując klientom wysoką jakość oraz kompleksowe rozwiązania. Za nami solidne otwarcie roku, a wyniki kontraktacji potwierdzają, że jesteśmy na ścieżce wzrostu. Konsekwentnie rozwijamy działalność w największych aglomeracjach, przygotowując kolejne projekty do sprzedaży. Początek roku przyniósł także bardziej sprzyjające otoczenie dla decyzji zakupowych, czemu sprzyjała poprawa warunków finansowania i utrzymująca się aktywność klientów na największych rynkach, gdzie jako Robyg prowadzimy działalność deweloperską. W obecnych warunkach rynkowych szczególnie ważne są dla nas mocne fundamenty biznesowe, takie jak skala działalności, zabezpieczony bank ziemi oraz dobrze zbilansowana oferta” – skomentował przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa wzmocniła swoją ofertę, wprowadzając do sprzedaży kolejny etap projektu Nowa Wałowa w Gdańsku, rozwijanego w ramach linii premium Robyg Grand Selection.

„W pierwszym kwartale 2026 r. rozwijaliśmy kolejne inwestycje, które dobrze ilustrują zarówno skalę naszej działalności, jak i różnorodność oferty. Są to projekty istotne nie tylko z perspektywy sprzedaży, ale również dalszego wzmacniania naszej pozycji na kluczowych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Z perspektywy rynku widoczna jest dziś większa przewidywalność niż w poprzednich okresach, choć klienci nadal bardzo uważnie analizują warunki zakupu oraz całkowity koszt finansowania. Istotnym elementem otoczenia pozostają także koszty realizacji inwestycji, dlatego koncentrujemy się na odpowiedzialnym planowaniu oferty, bieżącej analizie uwarunkowań rynkowych i konsekwentnej realizacji przyjętych założeń” – dodał prezes Eyal Keltsh.

Robyg to deweloper notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r.

