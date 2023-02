Rohlig Suus Logistics, największy polski kompleksowy operator logistyczny, otwiera nowy magazyn w Choroszczy (pow. białostockim) i o jedną trzecią zwiększa swój potencjał w zakresie logistyki magazynowej na Podlasiu.

Pierwszy oddział firmy działa Białymstoku od 2010 roku, oferując usługi magazynowe, spedycyjne oraz agencji celnej. Dzięki uruchomieniu nowego magazynu w Choroszczy, zdolność operacyjna w zakresie logistyki kontraktowej Rohlig Suus Logistics w aglomeracji białostockiej zwiększa się dwukrotnie. Nowy obiekt zajmuje powierzchnię 2,8 tys. m kw., co oznacza że całkowita powierzchnia magazynowa Suus w regionie wynosi już 7,3 tys. m kw. W białostockim obiekcie działa agencja celna z magazynem czasowego składowania i pozwoleniem na korzystanie z procedur uproszczonych, co znacznie ułatwia i przyspiesza odprawę towarów, w Choroszczy agencja celna Suus zacznie działać w II kwartale tego roku.

– Dzięki znakomitemu położeniu, coraz lepszej infrastrukturze i inicjatywom takim jak Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Via Carpatia, Podlasie rozwija się coraz szybciej. Dla wielu firm z całej Polski Białystok to ważne ogniwo ich łańcucha dostaw czy dystrybucji w ramach wymiany handlowej z krajami nadbałtyckimi. To oznacza stale rosnące zapotrzebowanie regionu na profesjonalne usługi logistyczne. Popyt na usługi magazynowe jest wciąż większy niż dostępność powierzchni na rynku – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

W oddziale w Choroszczy, podobnie jak w magazynie w Białymstoku, Rohlig Suus Logistics oferuje przede wszystkim magazynowanie, przeładunek, obsługę e-commerce ale też szeroki zakres usług dodanych (wszelkiego rodzaju czynności związanych z przepakowywaniem, kompletowanie, tworzeniem zestawów, etykietowaniem itd.).

– Dla naszych klientów kluczowa jest możliwość skorzystania z kompleksowej oferty – jeden operator logistyczny powinien zapewnić usługi spedycyjne, magazynowe, celne, ale też – jeśli to konieczne – przepakować towar i przygotować przesyłki zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców końcowych. Dlatego od wielu lat rozwijamy w Białymstoku również wszelkiego rodzaju usługi dodane, jak na przykład co-packing, etykietowanie, dodawanie próbek czy banderolowanie. Dzięki skupieniu wszystkich kompetencji w jednym miejscu, jesteśmy w stanie zaoferować sprawną i szybką obsługę – mówi Grzegorz Pawnuk, dyrektor oddziału Rohlig Suus Logistics w Białymstoku.

Początek roku przyniósł znaczący rozwój Rohlig Suus Logistics również dzięki nabyciu 100% udziałów w firmie Expert, specjalizującej się w profesjonalnych dostawach ze sklepów stacjonarnych i internetowych do odbiorców końcowych – również w usługach instalacyjnych: od montażu mebli po instalacje gazowo-elektryczne czy montaż sprzętu RTV i AGD zgodnie z wytycznymi klientów.

Źródło: Spółka