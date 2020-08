Ronson Development odnotował 11,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,49 mln zł wobec 11,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,87 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 76,93 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 40,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 12,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 253,1 mln zł w porównaniu z 142,96 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży usług wzrosły o 116,6 mln zł (85%) z 136,5 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2019 roku do 253,1 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2020 roku, co zasadniczo jest spowodowane wydaniem 600 lokali klientom w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku w porównaniu do 291 lokali w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku” – czytamy w raporcie.

„Marża brutto ze sprzedaży lokali mieszkalnych za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku wyniosła 26,3% wobec 17,8% w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2019 roku. Zmiana w marży brutto wynika ze zróżnicowania projektów dostarczonych klientom o różnej rentowności w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku w porównaniu do projektów dostarczonych w okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku. City Link III w Warszawie był projektem o najwyższej rentowności, który znacząco wpłyną na przychody oraz rentowność grupy (z marżą brutto 38,7%)” – czytamy dalej.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2020 roku grupa sprzedała 426 lokali o łącznej wartości 196 mln zł, natomiast w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2019 roku grupa sprzedała 345 lokali o łącznej wartości 148 mln zł, podano także.

„Jesteśmy bardziej niż zadowoleni z wyników finansowych I półrocza 2020 roku. Dwucyfrowy wzrost przychodów w połączeniu z wysoką marżą brutto w projekcie Citylink III zaowocował znaczącym wzrostem rentowności przy ponad dwukrotnie wyższym zysku netto w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Co istotne – postępy w budowie wszystkich naszych projektów są zgodne z harmonogramem pomimo okresu blokady i turbulentnej sytuacji pandemicznej. Ponadto – niedawno zakończyliśmy projekt Panoramika V trzy miesiące przed terminem” – skomentował prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

Na koniec czerwca 2020 roku mieliśmy na rachunkach 79,8 mln PLN gotówki, a nasz wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych był na bezpiecznym poziomie 22,5% (uwzględniając gotówkę na rachunkach escrow), poinformował wiceprezes i CFO Yaron Shama.

„Dzięki temu nie tylko dysponujemy pełnymi możliwościami finansowania realizowanych i planowanych projektów, ale także możemy monitorować rynek w poszukiwaniu atrakcyjnych działek do nabycia i realizować naszą politykę dywidendową. Warto również wspomnieć, że utrzymujemy doskonałe relacje biznesowe z bankami i innymi instytucjami finansującymi, np. obligatariuszami, i jesteśmy traktowani jako rzetelny partner biznesowy” – skomentował wiceprezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 40,64 mln zł wobec 12,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews