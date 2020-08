Ronson Development rozważa rozpoczęcie w pozostałej części br. 3 etapów obecnie realizowanych projektów obejmujących 331 lokali, podała spółka. W pozostałej części 2020 roku planowane jest ukończenie budowy kolejnych 433 lokali.

„Grupa jest w trakcie przygotowywania kolejnych 12 projektów o różnym stopniu zaawansowania, obejmujących około 4 000 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni około 256 000 m2 w następujących miastach: Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Szczecin. W pozostałej części 2020 roku grupa rozważa rozpoczęcie 3 etapów obecnie realizowanych projektów obejmujących 331 lokali o łącznej powierzchni 18 100 m2” – czytamy w raporcie.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, grupa posiada 810 lokali na sprzedaż w 12 lokalizacjach, z czego 704 lokali dostępnych jest na sprzedaż w projektach będących w trakcie budowy, a pozostałe 106 lokali oferowanych jest w ramach projektów już ukończonych. Projekty będące w trakcie budowy obejmują łącznie 1 453 lokali o łącznej powierzchni 87 000 m2, wskazano w raporcie.

W pozostałej części 2020 roku planowane jest ukończenie budowy kolejnych 433 lokali o łącznej powierzchni 28 900 m2, zapowiedziano także.

„Na koniec czerwca w naszych projektach mieliśmy 245 gotowych lokali, z czego 139 to lokale sprzedane, a 106 było dostępnych do sprzedaży. Spodziewamy się, że większość z nich zostanie oddana do użytkowania w III kwartale 2020 roku. Posiadany bank ziemi pozwala nam na budowę 3 984 lokali (255 800 m2 PUM) i przygotowujemy się do uruchomienia nowych projektów oraz etapów projektów, uważnie monitorując sytuację rynkową” – powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

„Jesteśmy ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o sprzedaż w drugiej połowie 2020 roku – uważamy, że nasze obecne i planowane projekty są dobrze dostosowane do sytuacji rynkowej” – dodał wiceprezes i dyrektor sprzedaży Andrzej Gutowski.

W I półroczu 2020 Ronson Development przekazał klientom 602 lokale, co oznacza wzrost o 76% r/r. Sprzedaż w tym okresie wzrosła o 23% r/r do 426 sztuk. Głównym motorem sprzedaży w tym okresie był projekt Ursus Centralny (151 lokali) oraz projekt Miasto Moje (82 lokale). W realizowanych i zakończonych projektach na koniec czerwca 2020 roku do sprzedaży dostępnych było 810 lokali, które mogą wpłynąć na wyniki spółki w roku 2020 i 2021, podano także w komunikacie.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews