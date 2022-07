Zainaugurowano budowę fabryki folii miedzianej do baterii służących do samochodów elektrycznych SK Nexilis o wartości 3 mld zł w Stalowej Woli. Jak zapowiadano wcześniej, zakończenie budowy fabryki planowane jest w połowie 2024 r.

„Niespełna rok po podpisaniu przeze mnie ustawy [o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych], w wyniku której powstał obszar specjalnej strefy inwestycyjnej w Stalowej Woli], rozpoczyna się budowa super nowoczesnej fabryki koreańskiego koncernu SK Nexilis, koncernu, który jest jednym z liderów elektromobilności na świecie i który – wykorzystując najnowocześniejsze technologie będzie w Stalowej Woli już wkrótce produkował super cienką, miedzianą folię do baterii, służących do samochodów napędzanych energią elektryczną” – powiedział prezydent Andrzej Duda w materiale odtworzonym podczas konferencji.

W ocenie prezydenta, wraz ze zwiększeniem pochodzącego z Polski udziału w produkcji samochodów elektrycznych, znacząco umocni się nasza pozycja „w tej perspektywicznej branży”.

„Minęło siedem miesięcy od momentu, kiedy ta inwestycja została ogłoszona, inwestycja o wartości ponad 3 mld zł, w pierwszym etapie zatrudnienie blisko 0,5 tys. osób, a kolejne etapy przed nami, mam nadzieję że będziemy mieli ją szansę realizować. Nie byłoby to możliwe bez tej wielkiej, dobrej współpracy między inwestorem, pomiędzy samorządem a polskim rządem” – powiedział prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

„Nie byłoby to możliwe również, gdyby nie strategiczna ustawa rządowa, która tworzy strategiczny park inwestycyjny” – przypomniał.

W konferencji zorganizowanej przez koreański koncern udział wzięli m.in. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szrot.

Jak informowano wcześniej SK Nexilis chce, by w połowie 2024 roku na 56 ha na terenach strefy gospodarczej Euro – Park Stalowa Wola – Strategiczny Park Inwestycyjny ruszyła nowoczesna fabryka folii miedzianej. Proces produkcji ma obejmować m.in. wstępną obróbkę surowca, proces trawienia miedzi, proces powlekania elektrolitycznego, cięcie oraz kontrolę jakości produktu wraz załadunkiem do transportu. Szacowana wielkość produkcji to ok. 137 ton na dobę i 50 tys. ton rocznie.

Jak podało Ministerstwo Aktywów Państwowych, „docelowo” inwestycja ma osiągnąć 10 mld zł.

Źródło: ISBnews