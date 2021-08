Nowa podaż powierzchni magazynowych w Polsce wyniosła 1,14 mln m2 w I półroczu br., przy popycie brutto na poziomie 3,15 mln m2, co oznacza najlepsze wyniki I półrocza w historii rynku magazynowego, podała firma JLL. W budowie są ponad 3 mln m2 – więcej magazynów w Europie buduje się tylko w Niemczech. Osiągnięcie rekordu popytowego (3,41 mln m2 brutto) i w aktywności budowlanej (3,35 mln m2 w realizacji) sygnalizuje też firma Colliers.

„Polski rynek magazynowy utrzymuje wysokie tempo wzrostu, bijąc kolejne rekordy popytu. W I półroczu 2021 firmy wynajęły 3,15 mln m2 – o ponad 40% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020. Popyt netto obejmujący nowe umowy i ekspansje sięgnął 2,3 mln m2, co dało Polsce czwarte miejsce w Europie – po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. Co ciekawe, średni wzrost nowego popytu w kraju wyniósł aż 77% w porównaniu z 5-letnią średnią dla pierwszego półrocza. W Europie wzrost ten osiągnął poziom 44%” – powiedział dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Magazynowych Tomasz Mika z JLL, cytowany w komunikacie.

Za ponad 70% popytu netto w pierwszym półroczu odpowiadali operatorzy logistyczni i kurierzy (38%) oraz sieci handlowe (33%). Na te sektory przypadło 14 największych tegorocznych nowych umów najmu na 840 000 m2 Największy kontrakt zawarła firma DHL dla Zalando (109 000 m2). Dużą aktywnością wykazały się także firmy produkcyjne, odpowiadając za 24% nowego najmu, podało też JLL.

„Rekordowe I półrocze odnotowaliśmy również pod względem aktywności budowlanej. Od stycznia do końca czerwca do użytku oddano ponad 1,14 mln m2 – najwięcej w historii rynku. W rezultacie całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce sięgnęły 21,8 mln m2, utrzymując szóste miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości sektora” – czytamy dalej.

Podaż w budowie po raz pierwszy w historii polskiego rynku przekroczyła 3 mln m2. Daje nam to drugie miejsce w Europie, po Niemczech, pod względem aktywności deweloperskiej. Zaufanie i optymizm widoczny są także w udziale powierzchni budowanej spekulacyjnie – ok. 40% powstających magazynów nie jest zabezpieczonych umowami najmu.

Według JLL, stawki najmu pozostają stabilne. Najdroższe nadal są lokalizacje miejskie – czynsze bazowe w Warszawie wahają się między 4,2 a 5,25 euro /m2 /miesiąc. Najbardziej atrakcyjne warunki finansowe oferują obiekty typu big-box zlokalizowane w Polsce Centralnej (2,6 a 3,5 euro / m2 / miesiąc).

Obecnie 6,7% istniejącej powierzchni magazynowej w Polsce pozostaje niewynajęte.

Swoje dane o rynku opublikowała też firma Colliers.

„Pierwsze półrocze 2021 r. na rynku magazynowym w Polsce minęło pod znakiem rekordowo wysokiej aktywności deweloperów i najemców. Do końca czerwca deweloperzy ukończyli inwestycje o łącznej powierzchni ok. 1,16 mln m2, o 100 tys. m2 więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Z kolei popyt brutto na koniec czerwca wyniósł ponad 3,41 mln m2 – to najwyższa półroczna wartość w historii polskiego rynku magazynowego. Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec I poł. 2021 r. osiągnęła poziom 21,85 mln m2. Biorąc pod uwagę fakt, że w budowie znajduje się 3,35 mln m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego część zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się przełamania granicy 22 mln m2” – wylicza Colliers.

Wzrost całkowitych zasobów rynku jest napędzany poprzez wzmożoną aktywność najemców. Całkowity wolumen transakcji zawartych w I poł. 2021 r. osiągnął poziom 3,41 mln m2, niemal o 1 mln m2 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. To najwyższa półroczna wartość w historii polskiego rynku magazynowego, podkreśla firma.

Według Colliers, wysoka aktywność najemców przyczyniła się do spadku wskaźnika powierzchni niewynajętej o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i zamknięcia I poł. roku na poziomie 5,6%. Współczynnik pustostanów zmniejszył się także o 0,9 pkt proc. w stosunku do I kw. br.

Źródło: ISBnews