W związku z ograniczaniem wprowadzeń nowych projektów mieszkaniowych na rynek relacja między podażą a popytem będzie się w tym roku stabilizować i nie nastąpią obniżki cen mieszkań, ocenia prezes Dom Development Mikołaj Konopka.

„Mieliśmy [na rynku] symptom odwrócenia trendu – w czerwcu wydawało się, że na niektórych rynkach sprzedaż przewyższała wprowadzenia, ale lipiec ten trend odwrócił. Znowu mieliśmy większą liczbę lokali wprowadzonych, niż sprzedanych. Moja ocena jest taka, że w związku z tym, że w wielu firmach stock niesprzedanych mieszkań rośnie – na rynkach, na których my operujemy średnio stock niesprzedanych mieszkań sięga 15% oferty i rośnie – myślę, że zarządy spółek będą podejmować decyzje o wstrzymywaniu rozpoczęcia nowych inwestycji i będziemy obserwować okres stabilizacji. Nawet przewiduję, że w IV kwartale będzie mniej wprowadzeń niż jednostek sprzedanych” – powiedział Konopka podczas konferencji prasowej.

„Generalnie uważamy, że najbliższy czas pokaże dużo mniej wprowadzeń [na rynku], będą dostosowane do tempa sprzedaży” – dodał.

W związku z powyższym oraz z kosztami poniesionymi już przez deweloperów (na zakup działek i budowy) ceny mieszkań raczej nie spadną, a będą rosły w tempie inflacji, wynika z jego słów.

„Wydaje mi się, że ceny będą ustabilizowane. Nie spodziewam się znaczących obniżek cen. […] Nie będzie też gwałtowanych zmian, jak chodzi o ceny do góry; zgodne z inflacją, czyli praktycznie żadne, podwyżki będą funkcjonowały” – powiedział prezes.

Zaznaczył, że niektórzy deweloperzy mogą obniżać ceny, by ratować płynność, ale na rynek całościowo to nie wpłynie.

„Ja oceniam rynek jako stabilny” – zakończył Konopka.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews