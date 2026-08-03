Wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce przekroczył 3 mld euro w I poł. br., co oznacza wzrost o 71% r/r i najlepszy wynik za pierwsze półrocze od 2018 roku, wynika z raportu Colliers „CEE Investment Scene H1 2026”. Duże transakcje realizowano równolegle w sektorze handlowym, biurowym, logistycznym i mieszkaniowym, dzięki czemu silny wynik Polski nie był uzależniony od jednej klasy aktywów. Szeroka aktywność inwestorów miała szczególne znaczenie dla rynku, a taka dywersyfikacja potwierdziła pozycję Polski jako najbardziej płynnego i zdywersyfikowanego rynku w CEE.

„Aktywność inwestycyjna w Polsce wyraźnie przyspieszyła w pierwszej połowie 2026 roku, wspierana przez rosnący apetyt inwestorów na wszystkie główne klasy aktywów. Wolumen transakcji osiągnął 3 mld euro, co oznacza wzrost o 71% rok do roku. 2 mld euro zainwestowane w drugim kwartale przełożyło się na najlepszy w historii wynik dla drugiego kwartału na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Wolumen inwestycyjny odnotowany w pierwszym półroczu 2026 roku odzwierciedlał nie tylko transakcje przeniesione z 2025 roku, ale przede wszystkim szersze ożywienie aktywności inwestorów w całym sektorze oraz transakcje zainicjowane w tym roku” – powiedział senior partner, dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers Piotr Mirowski, cytowany w komunikacie.

Liderem rynku pozostawał sektor handlowy, w którym wartość transakcji przekroczyła 1 mld euro. Kolejne miejsca zajęły nieruchomości przemysłowo-logistyczne, mieszkaniowe (PRS) oraz biurowe. Taka dywersyfikacja wskazuje na bardziej zrównoważony rynek kapitałowy niż obserwowany w najbardziej defensywnej fazie cyklu.

Sektor biurowy również odzyskał dynamikę, szczególnie w Warszawie oraz wybranych miastach regionalnych. Polscy inwestorzy odegrali istotną rolę w kilku transakcjach dotyczących prestiżowych aktywów biurowych, potwierdzając, że krajowy kapitał nie jest już jedynie substytutem inwestorów zagranicznych w okresach niepewności. Coraz częściej staje się on strukturalnym źródłem płynności, zwłaszcza w przypadku aktywów średniej wielkości i dobrze rozpoznanych przez rynek, podkreślono.

„Wyceny aktywów prime zasadniczo pozostały stabilne. Oczekujemy jednak, że stopy kapitalizacji dla najlepszych biurowców w centralnym obszarze biznesowym Warszawy (CBD) spadną w nadchodzących miesiącach wyraźnie poniżej poziomu 6%, a wartości kapitałowe ustanowią nowe rekordy. Płynność rynku w pierwszej połowie roku była nadal wspierana przez wysoką aktywność inwestorów z Czech, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, przy jednoczesnym utrzymaniu silnego zaangażowania kapitału krajowego, spodziewamy się, że druga połowa przyniesie dalszą dywersyfikację źródeł kapitału” – dodał Mirowski.

Inwestycje w nieruchomości komercyjne na sześciu głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6) osiągnęły w pierwszej połowie 2026 roku wartość 5,8 mld euro, co potwierdza wyraźny powrót aktywności inwestycyjnej w regionie. Nie jest to jednak ożywienie o szerokim zasięgu. Kapitał napływa selektywnie do aktywów oferujących stabilne dochody, wysoką efektywność energetyczną, zgodność ze standardami ESG oraz długoterminowe perspektywy wzrostu.

Na tym tle Polska była wyróżniającym się rynkiem inwestycyjnym w regionie. Czechy odnotowały w pierwszej połowie roku ponad 1,4 mld euro inwestycji, pozostając jednym z najbardziej stabilnych i najniżej ocenianych pod względem ryzyka rynków regionu. Na Węgrzech wolumen inwestycji zbliżył się do 0,6 mld euro i był najwyższy od 2021 roku, odzwierciedlając stopniowy powrót zaufania inwestorów po kilku latach ostrożności.

„Powrót kapitału do regionu CEE jest w dużej mierze efektem relatywnie mocnych fundamentów gospodarczych, a na tym tle szczególnie wyróżnia się Polska. Silny wynik naszego kraju pokazuje, że inwestorzy coraz lepiej oceniają perspektywy polskiej gospodarki na tle Europy. W warunkach wysokiej niepewności geopolitycznej i słabszego wzrostu w części Europy Zachodniej kapitał szuka rynków oferujących skalę, płynność i długoterminowy potencjał wzrostu. Polska coraz częściej spełnia wszystkie te kryteria jednocześnie. Nasze prognozy wskazują, że wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce może osiągnąć około 6 mld euro w całym 2026 roku, podczas gdy wolumen inwestycji w całym regionie CEE może sięgnąć 12,5-13 mld euro. Oznaczałoby to, że niemal połowa inwestycji realizowanych w sześciu największych gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej przypadnie na Polskę, co dodatkowo podkreśla znaczenie naszego rynku dla inwestorów regionalnych i globalnych” – wskazał główny ekonomista Colliers w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz.

Pierwsza połowa 2026 roku pokazała, że kapitał ponownie dostrzega potencjał Europy Środkowo-Wschodniej, jednak decyzje inwestycyjne są dziś podejmowane znacznie bardziej selektywnie niż w poprzednich cyklach. O przewadze konkurencyjnej regionu coraz częściej decydują nie tylko perspektywy wzrostu gospodarczego, ale również jakość aktywów, odporność modeli biznesowych oraz zdolność do odpowiadania na długoterminowe trendy gospodarcze. W tym otoczeniu Polska, dzięki skali rynku, jego płynności i dywersyfikacji, pozostaje jednym z najważniejszych kierunków lokowania kapitału w Europie Środkowo-Wschodniej, zakończono.

Źródło: ISBnews