Największy udział w wolumenie inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, wynoszącym 4 mld euro w okresie I-III kw. br., mieli inwestorzy z Węgier (22%), Chin (20%) i Czech (10%), wynika z danych CBRE.

„Z raportu CBRE wynika, że w trzecim kwartale 2020 roku wartość obrotu na rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 1,1 mld euro. To mniej niż w poprzednich miesiącach – łączny wolumen drugiego kwartału to 1,2 mld euro, a wartość transakcji w pierwszym kwartale roku sięgnęła 1,7 mld euro. W sumie do tej pory na nieruchomości komercyjne w Polsce wydano 4 mld euro. Aż 22% z tej kwoty zainwestowali Węgrzy, na drugim miejscu znajdują się Chińczycy, którzy odpowiadają za jedną piątą inwestycyjnego tortu, a 10% kapitału ulokowali w Polsce nasi sąsiedzi Czesi. Na kolejnych miejscach znajdują się Amerykanie (8%), Niemcy (6%) i Francuzi (5%). Za 29% kapitału odpowiadają inwestorzy, których pochodzenia nie da się do końca ustalić, ale warto zwrócić uwagę, że inwestycje pochodzące z Europy to ponad połowa całości” – czytamy w komunikacie.

Z 4 mld euro zainwestowanych w pierwszych trzech kwartałach br. niemal połowa, bo 1,9 mld euro (48%) zostało ulokowane w sektorze logistycznym. Inwestycje w sektorze biurowym wyniosły 1,5 mld euro (38%), a 541 mln euro (13,5%) w sektorze handlowym. To istotna zmiana w stosunku do poprzednich lat. W 2019 roku bezkonkurencyjnym liderem był sektor biurowy z 50% udziałem w całym rynku, na drugim miejscu były inwestycje w obiekty handlowe, które stanowiły 25% udziału. Ostatnim z trzech dużych sektorów była logistyka z 20% udziałem. Dynamika w 2018 roku była bardzo podobna, podano także.

Źródło: ISBnews