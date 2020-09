Savills Investment Management (Savills IM) w imieniu funduszu logistycznego Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF 2) nabył od Invesco Real Estate (Invesco RE) centrum logistyczne w Łodzi o powierzchni ponad 38 tys. m2, podała spółka. Jest to trzecia w ostatnich tygodniach inwestycja firmy na rynku łódzkim.

Magazyn, którego powierzchnia wynosi ponad 38 000 m2 został oddany do użytkowania w 2017 roku. Nieruchomość stanowi część tzw. Central European Logistics Hub i jest położona w sąsiedztwie terminalu intermodalnego Spedcont, stanowiącego ważny element kolejowego „Nowego Jedwabnego Szlaku”, łączącego rynki europejskie z Azją, podano.

„Jestem niezmiernie zadowolony, że ten obiekt dołącza do naszego portfela w Polsce i uzupełnia dywersyfikację geograficzną funduszu. Jest to nasza piąta akwizycja logistyczna w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy i trzecia na rynku łódzkim. Względna odporność sektora magazynowego na skutki pandemii COVID-19 oraz perspektywy jego wzrostu powodują, że jest on pożądanym elementem paneuropejskich strategii naszych inwestorów. Tylko w tym roku, w Polsce, alokowaliśmy w tym sektorze niemal 430 mln euro. Fundusz ELF 2 i jego następca ELF 3 są w trakcie kolejnych zakupów, ugruntowując naszą pozycję jako jednego z największych w Europie menedżerów inwestycyjnych w sektorze logistycznym, z aktywami przekraczającymi 4,4 mld euro” – powiedział Head of Investment – Poland, Savills Investment Management Piotr Trzciński, cytowany w komunikacie.

W Polsce Savills IM zarządza obecnie aktywami o łącznej wartości 1,5 mld euro, z czego 700 mln euro stanowią nieruchomości magazynowe.

„Polski rynek jest ważnym elementem naszego ogólnoeuropejskiego portfolio. Obecnie posiadamy tu 12 aktywów o łącznej wartości ponad 1 mld euro. Centrum logistyczne w Łodzi było dla nas interesującym projektem value-add – nabyliśmy grunt, współpracowaliśmy z Panattoni w celu wybudowania obiektu, osiągając pełne wynajęcie z chwilą jego ukończenia. Wielu z naszych inwestorów wskazuje, że Polska jest kluczowym rynkiem inwestycyjnym, zarówno dla inwestycji typu core, jak i value-add. Od 2016 roku oddaliśmy do użytku około 950 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce i nadal dostrzegamy w tym regionie interesujące możliwości” – dodał Director, CEE Transactions w Invesco Real Estate Petr Sramek.

Savills Investment Management jest międzynarodowym menedżerem inwestycyjnym w sektorze nieruchomości. W skali globalnej zarządza nieruchomościami o wartości około 20,75 mld euro (stan na IV kw. 2019 roku). W Polsce Savills Investment Management zarządza aktywami w trzech sektorach rynku nieruchomości komercyjnych: biurowym, powierzchni logistycznych i handlowym.

Źródło: ISBnews