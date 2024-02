Savills Investment Management (Savills IM) spodziewa się większej liczby nieruchomości na sprzedaż w tym roku w Polsce, motywowanej „exitem” funduszy private equity, czy presją ze strony banków finansujących, poinformował szef na Polskę w firmie Piotr Trzciński. Ciekawych okazji inwestycyjnych nie wyklucza w sektorze centrów handlowych.

„Dynamika inwestycji w sektor nieruchomości pozostaje niekorzystna, jednak spodziewamy się poprawy nastrojów od połowy 2024 roku. Widzimy więcej prób sprzedaży nieruchomości 'off market’ i więcej nieudanych transakcji świadczących o podejmowaniu rozmów. W 2024 spodziewamy się większej liczby nieruchomości na sprzedaż, motywowanej 'exitem’ funduszy private equity, presją ze strony banków finansujących i utrzymującej się presji na fundusze notowane” – powiedział Trzciński na spotkaniu z dziennikarzami.

W segmencie biurowym Savills IM spodziewa się dalszej korekty cen o największej dynamice wśród sektorów branży real estate w 2024 r.

„Ryzyka związane z polaryzacją, nakładami na ESG, kosztami konwersji i pracą hybrydową wpływają na potencjalnie niższy przychód netto z czynszu i wyższe koszty właściciela. Ryzyka rynkowe nadal nie są uwzględnione w całości w wycenach aktywów i tylko najlepsze w klasie aktywa zanotują relatywnie mniejszy spadek wartości” – dodał szef Savills IM w Polsce.

Z kolei w segmencie magazynowym Savills IM dostrzega końcowy etap korekty i oczekuje stabilizacji w tym roku.

„Ceny stają się atrakcyjne dla lokalizacji o potencjale wzrostu czynszu, co będzie kompensować ewentualne dalsze podwyżki stóp kapitalizacji. Był to najbardziej płynny sektor w 2023, co daje większą pewność co do poziomów cen, szczególnie przy nabyciu z equity. Segmentowi sprzyjają megatrendy jak near/re-shoring, e-commerce i urbanizacja” – dodał Trzciński.

Savills IM widzi ponadto końcowy etap znacznej korekty w sektorze centrów handlowych.

„Może oznaczać ciekawe okazje w 2024 wobec poprawiających się wyników sektora. Wpływ inflacji, polaryzacji jakości i omnichannel jest już uwzględniony w wycenach, ale płynność sektora jest niska. Sektor parków handlowych i obiektów spożywczych pozostanie ciekawy w 2024 z powodu mniejszej skali jednostkowej i większej płynności” – wymienił head of Poland w Savills Investment Management.

W segmencie mieszkań na wynajem firma wskazuje, że jest on w trakcie korekty cenowej, ale brakuje danych rynkowych z powodu niskiej płynności (potencjalni inwestorzy nie widzą możliwości „exitu” z projektów). Dodatkowo stopy kapitalizacji w wycenach nie odpowiadają rynkowym.

„Spodziewamy się wymuszonych sprzedaży, szczególnie przez fundusze bliskie monetyzacji portfela” – podsumował przedstawiciel Savills Investment Management.

Savills Investment Management to firma branży nieruchomości, której portfel w Polsce obejmuje powierzchnię biurową na łącznie 100 tys. m2, magazynów na 1,3 mln m2 i Galerię Katowicką.

