SGI intensywnie pracuje nad rozbudową banku ziemi pod inwestycje premium w Warszawie. W tym roku powiększy ofertę o ok. 80 mieszkań, ale w kolejnych latach chce rosnąć do poziomu ok. 400-500 sprzedawanych mieszkań rocznie, poinformował ISBnews prezes Robert Stachowiak.

„Chcemy być deweloperem premium. Nie szukamy działek z dala od centrum, w masowych i popularnych lokalizacjach. Kierujemy siły na dopracowane, wysokomarżowe projekty obejmujące mieszkania i domy. Nie inwestujemy w ryzykowne projekty, tylko w segment premium, który nawet w trakcie kryzysu nie traci wiele. Stawiamy na rynek warszawski, na którym nigdy nie będzie odczuwalne osłabienie” – powiedział Stachowiak w rozmowie z ISBnews.

„Nie zależy nam na liczbie sprzedawanych mieszkań, to nie muszą być tysiące. Nie oznacza to, że nie mamy chęci na wzrost. Możemy w ciągu 4-5 lat dojść do 400-500 sprzedawanych rocznie mieszkań” – podkreślił.

Dodał, że choć inwestycje premium znacznie dłużej się sprzedają i trudniej jest też znaleźć pod nie odpowiednią działkę, to nagrodą jest marża, która może wynosić 40-50% brutto na sprzedaży.

Jak wyjaśnił prezes, obecnie spółka jest na etapie przejścia do wyżej scharakteryzowanego modelu działania. Kilka lat temu sprzedawała rocznie nawet 600-700 mieszkań, przede wszystkim w Szczecinie i Łodzi, realizując jednocześnie 8-10 inwestycji w całym kraju. Obecnie sprzedaje ostatnią inwestycję w Łodzi i pracuje nad rozbudową banku ziemi w stolicy. Bank ziemi w miastach regionalnych już został sprzedany.

„Mieliśmy okres dywestycji, by przejść na rynek warszawski i to właśnie na nim się skupić. Sporo działek w miastach regionalnych zbyliśmy i teraz cały nasz portfel oraz plany obejmują stolicę” – wyjaśnił prezes.

W związku z tym, w 2020 r. spółka sprzedała ok. 120 mieszkań, a w tym roku spodziewa się sprzedaży na poziomie 150-200 lokali.

„W tej chwili nasza oferta jest niewielka, ale będziemy ją rozbudowywać. W ciągu ostatniego półrocza nabyliśmy pięć działek w Warszawie: na Dolnym Mokotowie pod ok. 7 tys. m2 PUM, w Wilanowie pod 30 domów jednorodzinnych, we Włochach na ok. 25 tys. m2 PUM, na Bemowie pod ok. 14 tys. m2 PUM i ostatnią – na Starej Ochocie, zabudowaną biurowcem, o którego przyszłości zdecydujemy, gdy skończą się umowy najmu. W ramach dywestycji, właściciel SGI, czyli spółka Willet, uruchomiła działalność inwestycyjną, która m.in. udziela finansowania innym deweloperom i realizuje inwestycje magazynowe” – wymienił szef SGI.

Przypomniał też, że wcześniej spółka nabyła kolejne trzy działki w rejonie ul. Bluszczańskiej, pod ok. 500 mieszkań i to tu będzie miało miejsce najbliższe – w tym roku – wprowadzenie lokali do oferty. W I etapie powstanie ok. 80 mieszkań.

„Cały czas prowadzimy negocjacje ws. zakupów kolejnych działek. Prowadzenie kilku (obecnie ok. 5) procesów jednocześnie to najlepsza strategia w warunkach ograniczonej dostępności gruntów” – wskazał.

Stachowiak podkreślił, że przygotowywane i planowane inwestycje SGI obejmują także domy jednorodzinne.

„Według mnie, domy jednorodzinne są interesującym segmentem w nieruchomościach, również dla większych deweloperów, choć są one kojarzone głównie z tymi mniejszymi. A to jest bardzo dobry rynek dla dewelopera. Uważam, że brakuje tego typu inwestycji – domów zlokalizowanych w niedużej odległości od centrum, jak np. nasza inwestycja Ustronie Mokotów na Rodzynkowej w Warszawie” – zakończył.

SGI to firma deweloperska, która specjalizuje się w budowie wysokiej jakości mieszkań i apartamentów. Działa na polskim rynku jako podmiot z prywatnym kapitałem od 1990 roku. Do tej pory zrealizowała 47 projektów deweloperskich, w których oddane zostało 5 500 mieszkań, 41 000 m2 powierzchni biurowej i 24 000 m2 powierzchni handlowej. SGI skupia się obecnie na realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie oraz inwestycjach na rynku kapitałowym.

Źródło: ISBnews