Skanska sfinalizowała zakup działki inwestycyjnej o powierzchni 7 145 m2 w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego, podała agencja immo lab, odpowiadająca za przygotowanie i prowadzenie procesu transakcyjnego. Sprzedającym byli lokalni prywatni przedsiębiorcy. Deweloper planuje na tym terenie realizację projektu z segmentu PRS (ang. private rented sector – rynek najmu instytucjonalnego). Potencjał inwestycyjny terenu pozwala na realizację ok. 20 000 m2 GLA powierzchni.

„Tak doskonale zlokalizowane grunty pod projekty mieszkań na wynajem, jak ten przy ulicy Przybyszewskiego, są aktualnie bardzo poszukiwane, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę kurczące się banki ziemi, które zaostrzają i tak wysoką konkurencję o grunty inwestycyjne” – powiedział partner zarządzający i współzałożyciel immo lab Daniel Puchalski, cytowany w komunikacie.

Sfinalizowana przez immo lab sprzedaż gruntu potwierdza ogromne zainteresowanie deweloperów przede wszystkim segmentem mieszkań na wynajem, podkreślono.

„Zrealizowane dotąd inwestycje na polskim rynku PRS to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Coraz wyższa inflacja, rosnące stopy procentowe i koszty życia zniechęcają Polaków do zaciągania wieloletnich zobowiązań finansowych. W tej sytuacji wielu z nas zaczyna dostrzegać zalety wynajmu mieszkań, a to naturalnie przekłada się na zainteresowanie ofertą inwestorów z sektora PRS. Bardzo duży popyt na grunty pod tego typu inwestycje obserwujemy w tym momencie nie tylko w Krakowie, ale też Trójmieście czy Wrocławiu i oczywiście w Warszawie” – dodał Puchalski.

Obecnie średnie stawki za działkę pod zabudowę mieszkaniową w centrum Warszawy wynoszą około 3 500 zł – 7 000 zł za m2. W pozostałych dzielnicach cena 1 m2 waha się od 1 800 do 3 000 zł, a w miastach regionalnych średnio od 600 do 2 500 zł, choć w zależności od skali projektu i jego lokalizacji (np. niektóre dzielnice Krakowa) za metr kwadratowy PUM (powierzchni użytkowo mieszkaniowej) można zapłacić ok. 4 500 zł, wskazano w materiale.

Skanska jest jedną z wiodących firm deweloperskich i budowlanych w Europie. Poza Skandynawią firma prowadzi działalność w Europie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej – w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii. Skanska prowadzi również działalność związaną z nieruchomościami komercyjnymi na wybranych rynkach krajowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, a także mieszkaniowe projekty deweloperskie w Pradze i Warszawie. Oprócz tego Skanska oferuje usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Źródło: ISBnews