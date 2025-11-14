Skanska sfinalizowała sprzedaż II etapu wrocławskiego kompleksu biurowego Centrum Południe funduszowi Investika Real Estate Fund i BUD Holdings, działających w ramach joint venture, za 62 mln euro, podała spółka. Transakcja ta rozszerza portfel funduszu o drugi projekt dewelopera, po warszawskim biurowcu P180.

Drugi etap kompleksu biurowego Centrum Południe oferuje ponad 21 500 m2 powierzchni biurowej i handlowej. Składa się z 15 kondygnacji naziemnych i dwóch podziemnych, podano.

„Ta transakcja potwierdza, że regionalne rynki biurowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów, którzy poszukują głównie nieruchomości najwyższej klasy, spełniających standardy zrównoważonego rozwoju. W Skanska tworzymy przestrzenie do pracy odpowiadające na zmieniające się potrzeby najemców, gwarantując im dostępność, bezpieczeństwo i wartość budowaną na lata. Jesteśmy dumni, że Investika ponownie nam zaufała i doceniła jakość naszych projektów. Po warszawskim P180, to już drugi biurowiec, który trafia do ich portfela” – powiedział Mariusz Krzak ze Skanska Commercial Development Europe, cytowany w komunikacie.

Investika to czeska spółka inwestycyjna założona w 2015 roku. Na dzień 30 listopada 2024 roku zarządzała aktywami o wartości przekraczającej 27 mld CZK, a liczba inwestorów we wszystkich pięciu funduszach wyniosła 98 tysięcy. Flagowym produktem firmy jest Investika Real Estate Fund – największy pozabankowy fundusz nieruchomości dla inwestorów detalicznych w Czechach i na Słowacji.

BUD Holdings to firma private equity z siedzibą w Luksemburgu, specjalizująca się w inwestycjach kapitałowych, głównie w aktywa nieruchomościowe.

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest deweloperem zrównoważonych budynków biurowych. Jest obecna na rynku od 1997 roku.

Źródło: ISBnews