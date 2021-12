Skanska wprowadziła do sprzedaży 102 mieszkania w ramach inwestycji Solen Kabaty w Warszawie, podała spółka

„Solen Kabaty to prestiżowy, kameralny i ekologiczny apartamentowiec, który powstanie tuż obok Lasu Kabackiego, będącego jedynym z ulubionych miejsc rekreacyjnych mieszkańców Warszawy. Projekt zakłada wybudowanie jednego czteropiętrowego budynku o klasycznej, a jednocześnie zjawiskowej formie – wyraźnie inspirowanej naturą. W inwestycji powstaną 102 mieszkania o metrażach od 44 do 130 m2” – czytamy w komunikacie.

Za projekt apartamentowca odpowiada pracownia architektoniczna – Kulczyński Architekt. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2023 r., podano także.

„Solen Kabaty to wyjątkowy projekt, tworzony z myślą o miłośnikach Ursynowa. Nasz budynek wyróżniać się będzie zjawiskową architekturą w niepowtarzalnej bryle, której układ konstrukcyjny został zaprojektowany tak, aby zapewnić swobodę w aranżacji mieszkań. Wiemy, że duże lokale z pomieszczeniami pomocniczymi – takimi jak miejsca do pracy zdalnej, pralnie, suszarnie i garderoby – to unikalna oferta dla nabywców” – powiedziała Project Manager inwestycji Solen Kabaty w spółce mieszkaniowej Skanska Marta Lewandowska, cytowana w komunikacie.

Na dachu apartamentowca pojawią się panele fotowoltaiczne, a „zielona” energia elektryczna, którą wytworzą, będzie wspierała zasilanie części wspólnych w budynku. Pozwoli to mieszkańcom zmniejszyć koszty zużycia prądu w częściach wspólnych.

Skanska jest jedną z wiodących firm deweloperskich i budowlanych w Europie. Poza Skandynawią firma prowadzi działalność w Europie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej – w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii. Skanska prowadzi również działalność związaną z nieruchomościami komercyjnymi na wybranych rynkach krajowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, a także mieszkaniowe projekty deweloperskie w Pradze i Warszawie. Oprócz tego Skanska oferuje usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Źródło: ISBnews