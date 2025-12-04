Dekpol Budownictwo – spółka zależna Dekpolu – złożyła ofertę, której parametry są najkorzystniejsze w zakresie określonych przez zamawiającego kryteriów wyboru, w postępowaniu na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej” organizowanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, podał Dekpol. Wartość złożonej oferty wynosi 221,99 mln zł brutto, a budżet zamawiającego to 177,09 mln zł brutto.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2024 r. miała 1 404 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews