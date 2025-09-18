PDC Industrial Center 187, spółka celowa będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics – jednostki zależnej Marvipol Development – oraz PG Dutch Holding I, zawarła warunkową umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w Łodzi, na której spółka celowa planowała projekt magazynowy, ale odstąpiła od jego realizacji. Cena sprzedaży wynosi około 18,2 mln zł netto. Zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić do 24 stycznia 2026 r., podał Marvipol.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

Źródło: ISBnews