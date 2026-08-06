Mercator Estates VI, spółka zależna Mercator Medical, zawarła z podmiotami niepowiązanymi warunkowe przedwstępne umowy nabycia dwóch nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulicy Wrocławskiej, o łącznej powierzchni około 0,1 ha, podał Mercator Medical. Łączna cena nabycia nieruchomości wynosi 12 mln zł i powiększona zostanie w odpowiednim zakresie o podatek VAT lub PCC. Na nieruchomości Mercator Estates VI planuje wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterach oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z postanowieniami umów przedwstępnych zawarcie umów sprzedaży powinno nastąpić najpóźniej do 26 lutego 2027 r.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 574 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews