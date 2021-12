UNI 10 – spółka zależna Unidevelopment z grupy Unibep – podpisała pakiet umów przedwstępnych z odrębnymi podmiotami, tj. spółką jawną oraz osobami fizycznymi dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia, podała spółka. Łączna wartość umów to ok. 66 mln zł netto.

„Nabywane nieruchomości zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne związane z kilkuetapową inwestycją deweloperską, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 800 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji zaplanowane jest na III kwartał 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka przedmiotem umów jest nabycie działek o łącznym obszarze ok. 3,8 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 66 mln zł netto. W odniesieniu do każdej z umów przedwstępnych umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.12. 2023 r.

„W związku z zawarciem umów kupujący wypłaci sprzedającym łączną kwotę ok. 13 mln zł tytułem zadatku. Ponadto po uzyskaniu przez sprzedających wskazanych decyzji administracyjnych dla określonych nieruchomości objętych umowami, kupujący wypłaci sprzedającym zaliczki o łącznej wartości ok. 6,5 mln zł” – czytamy dalej.

Unidevelopment jest deweloperem należący do notowanej na GPW Grupy Unibep.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews