Spółka zależna Echo Investment (tj. Projekt Beethovena – Projekt Echo-122 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) zawarła umowę sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład kompleksu biurowego (I etap) pod nazwą Moje Miejsce położonego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. J. P. Dziekońskiego 1, podało Echo Investment. Echo Investment sprzedaje biurowiec za 47,3 mln euro inwestorowi instytucjonalnemu działającemu na rynku nieruchomości.

„Wartość transakcji została ustalona jako iloraz NOI i stopy kapitalizacji ustalonej przez strony. Wartość transakcji w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej wyniosła 47 283 955 euro, która to kwota została pomniejszona m.in. o wartość 'okresów bezczynszowych’, wartość przyszłych podwyżek ceny oraz o koszty prac wykończeniowych budynku (ang. fit-out works). W rezultacie, cena płatna na zamknięciu wyniosła 45 043 174 euro” – czytamy w komunikacie.

Zapłata podwyżki ceny w maksymalnej wysokości 1 023 405 euro jest spodziewana do końca 2022 roku, po wynajęciu wolnych powierzchni pozostających w budynku na dzień sprzedaży (ok. 5% powierzchni GLA). Dodatkowo, na podstawie umowy o prace wykończeniowe i usługi dodatkowe (fit-out works) zawartej pomiędzy stronami sprzedający zobowiązał się do wykonania prac wykończeniowych w lokalach najemców za wynagrodzeniem o wartości ok. 749 000 euro netto, podano także.

Biurowiec Moje Miejsce I jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji „destination” na warszawskim Dolnym Mokotowie. Oferuje on blisko 19 tys. mk2 nowoczesnej powierzchni, a do jego najemców należą, m.in. Grupa Havas, Mastercard, Hebe, Corteva, i CitySpace.

„Moje Miejsce to przemyślana miejska przestrzeń, która łączy różne funkcje. Biurowiec Moje Miejsce I, który stanowi istotną część tej inwestycji, jest w blisko 100% wynajęty, co potwierdza, że najemcy i ich pracownicy doceniają obecność w zrównoważonych i wielofunkcyjnych lokalizacjach. Biurowiec, dzięki ekologicznym rozwiązaniom oraz renomowanym najemcom, jest doskonałym produktem inwestycyjnym z gwarancją stabilnych, wieloletnich przychodów dla długoterminowego inwestora. Cieszymy się, że ta miejska przestrzeń zyska nowego współgospodarza” – skomentowała członek zarządu Echo Investment odpowiedzialna za dział inwestycji Małgorzata Turek, cytowana w komunikacie.

Cały wielofunkcyjny projekt Moje Miejsce, do którego należy sprzedawany biurowiec, już w pełni działa i jest wykończony, podkreślono.

Pod koniec września przedstawiciele Echo Investment informowali, że spodziewają się szybkiej finalizacji sprzedaży aktywów komercyjnych i chcą pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na rozwój segmentu mieszkaniowego i dywidendę. Spółka podała wtedy, że w zaawansowanych negocjacjach jest sprzedaż projektów Moje Miejsce I & II w Warszawie, Katowice Face2Face, Fuzja w Łodzi oraz West 4 Business Hub I Wrocław.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews