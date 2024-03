Spravia zaczyna sprzedaż inwestycji Pry100ra w Warszawie, w której w I etapie wybuduje trzy budynki ze 122 mieszkaniami, podała spółka. Mieszkania będą przekazywane w II połowie 2026 r.

„W planach inwestora jest wybudowanie osiedla mieszkaniowego, brakującego odcinka ulicy Prystora do Alej Jerozolimskich oraz urządzenie zieleni. […] Zaplanowano 122 mieszkania od 1- do 4-pokojowych, od 29 do 76 m2 […]. Na start deweloper przygotował specjalne ceny – od 13 300 zł m2” – czytamy w komunikacie.

Spravia to jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. W latach 1999-2021 firma działała pod nazwą Budimex Nieruchomości. W 2022 roku Spravia sprzedała 966 lokali mieszkalnych i komercyjnych.

Źródło: ISBnews