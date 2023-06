Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce wyniosła ok. 4,5 tys. w maju 2023 r. i była o 40% wyższa niż przed rokiem, wynika z danych Otodom Analytics. Liczba rezerwacji w maju wyniosła 2,4 tys.

„Choć majowe wyniki sprzedaży deweloperów były o 7% niższe niż przed miesiącem, nie można mówić o hamowaniu rynku. Istotny wpływ na ten wynik mógł mieć w tym roku wyjątkowy układ dni wolnych na początku miesiąca. Dla wielu mieszkańców Polski długi weekend zamienił się w urlopowy tydzień. Dodatkowo jeśli spojrzymy na poszczególne miasta, to widać, że za ten gorszy wynik liczony łącznie dla wszystkich siedmiu rynków odpowiada przede wszystkim wyraźny bo 25% spadek sprzedaży na dwóch z nich: w Trójmieście i Poznaniu” – powiedziała ekspertka rynku nieruchomości Otodom Ewa Tęczak, cytowana w komunikacie.

Deweloperom od kilku miesięcy udaje się utrzymywać wprowadzenia na poziomie ok. 3 tys./miesiąc. W pierwszych 5 miesiącach roku wprowadzili do sprzedaży 13,5 tys mieszkań, sprzedając w tym samym czasie 20,9 tys. To zaowocowało 13% spadkiem liczby mieszkań w ofercie, która na koniec maja wynosiła 42,8 tys, podano także.

„Jeśli spojrzymy na średnie ceny mieszkań wprowadzanych przez deweloperów do sprzedaży, to różnice w ujęciu miesięcznym są spektakularne. Ponad 30-proc. spadek w Łodzi i Wrocławiu i 27% w Krakowie dowodzi tego, że do sprzedaży zaczęły trafiać inwestycje, w których potencjalnymi nabywcami mogą być ci, którzy zamierzają skorzystać z rządowej dopłaty” – dodała dyrektorka badań rynku Otodom Analytics Katarzyna Kuniewicz.

Dane uwzględniają rynki w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Katowicach.

Źródło: ISBnews