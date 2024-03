Wzrost średnich cen transakcyjnych mieszkań będzie umiarkowany i wyniesie 5-10% W perspektywie roku (I kw. 2024 – IV kw. 2024), prognozują analitycy PKO Banku Polskiego. Według nich, stopniowo (odczuwalnie od II poł. 2024) zwiększana podaż kontraktów na budowę mieszkania będzie spowalniać wzrost cen.

„W perspektywie roku (I kw. 2024 – IV kw. 2024) oczekujemy umiarkowanego (5-10%), wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań. Silne tendencje wzrostowe cen mieszkań z II poł. 2023 i pierwszych miesięcy 2024 mogą być hamowane przez: (1) odsuwające się w czasie obniżki stóp procentowych przez RPP; (2) wyhamowanie popytu kredytowego – koniec programu BK2%; nowy program 'Mieszkanie na start’ może ruszyć z opóźnieniem wobec zapowiadanego lipca’24, a 4-letnie okres programu złagodzi presję szybkiego przystępowania do niego; (3) stopniowo (odczuwalnie od III kw. 2024) zwiększaną podaż (wystawianie tzw. dziur w ziemi, uruchamianie wcześniej uzyskanych pozwoleń na budowę); (4) stabilizację stawek za wynajem osłabiającą motywację zakupu inwestycyjnego” – czytamy w raporcie „Rynek Mieszkaniowy: Cisza po burzy”.

„Z drugiej strony utrzymują się przesłanki dotychczasowych silnych tendencji wzrostowych cen mieszkań, są to: (1) kontynuacja konsumpcyjnego popytu kredytowego odłożonego w okresie zaostrzonych regulacji ostrożnościowych, wzmacnianego obserwacją rosnących cen mieszkań; (2) kontynuacja inwestycyjnych zakupów mieszkań za gotówkę; (3) mała oferta mieszkań na rynku z uwagi na ograniczanie liczby rozpoczynanych projektów mieszkaniowych w okresie 1q22-2q23, podczas gdy zwiększenie oferty wymaga czasu i usprawnienia procedur administracyjnych; (4) pogłębiający się deficyt dostępnych terenów budowlanych w dobrych lokalizacjach w największych miastach; (5) koszty nowelizacji warunków technicznych, które deweloperzy przeniosą na klientów” – czytamy dalej.

Ceny mieszkań w IV kw. 2023 pozostawały w trendzie wzrostowym, oceniają analitycy. Silny popyt, wzmocniony programem „Bezpieczny kredyt 2%” (BK2%) i wzrostem zdolności kredytowej gospodarstw domowych przy wolno rosnącej podaży nowych mieszkań (ograniczone możliwości szybkiego wzrostu produkcji na skutek małej liczby rozpoczętych projektów w okresie I kw. 2022 – II kw. 2023) skutkował wzrostem cen mieszkań, wskazali.

„Tendencje te w dalszym ciągu występowały w I kw. 2024, jednak zamknięcie programu BK2% może je wyhamować. Nadal zapewne utrzyma się rosnący w poprzednich kwartałach popyt gotówkowy” – napisali dalej.

Zwrócili też uwagę, że tendencja wzrostowa cen mieszkań na rynku pierwotnym w IV kw. 2023 silnie wzmocniła się w grupie 6 największych aglomeracji (20% r/r vs 12% r/r w III kw. 2023); w Warszawie i mniejszych stolicach województw wzrost cen mieszkań wynosił 15-16% r/r. W odniesieniu do III kw. 2023 ceny transakcyjne w IV kw. 2023 umiarkowanie wzrosły we wszystkich stolicach województw. Na rynku wtórnym wzrosty cen wobec poprzedniego kwartału były niższe.

Źródło: ISBnews