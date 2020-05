Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie, w inwestycji Osada Górska. W ramach projektu, w pierwszym etapie, zrealizowane będą 3 kameralne wille górskie z apartamentami na wynajem, podała spółka.

„Spółka z Grupy Sun & Snow, która jest największym w Polsce operatorem apartamentów na wynajem, a także firmą oferującą na sprzedaż apartamenty inwestycyjne w polskich kurortach informuje, że tylko w ciągu ostatnich dni wyprzedała prawie wszystkie gotowe już apartamenty. W konsekwencji tak dużego zainteresowania inwestorów firma właśnie zdecydowała się wprowadzić do oferty kolejną inwestycję w górach. Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie, w inwestycji Osada Górska. W ramach projektu, w pierwszym etapie, zrealizowane będą 3 kameralne wille górskie z apartamentami na wynajem wyposażonymi także w kuchnię” – czytamy w komunikacie.

Grupa Sun & Snow istnieje od 12 lat i zarządza siecią blisko 2 tysięcy apartamentów w 30 lokalizacjach w kraju, podkreślono w materiale.

„Każdy apartament oferowany przez Sun & Snow zapewnia to, czego wszyscy teraz najbardziej poszukujemy: przestrzeń, prywatność i niezależność od zewnętrznych obiektów usługowych, jak restauracje – apartamenty wyposażone są bowiem w pełni funkcjonalną kuchnię, łazienkę z pralką oraz wygodną przestrzeń do odpoczynku i codziennego życia” – podkreślił prezes Paweł Kobierski, cytowany w komunikacie.

Sun & Snow preferuje model proporcjonalnego dzielenia się zyskami ze swoimi inwestorami, nikt też nie jest zmuszany do podpisania umowy na współpracę w zakresie wynajmu; klient może kupić apartament na własne potrzeby a w dowolnym momencie zdecydować o ewentualnym przekazaniu go firmie do wynajmu i to właśnie jest w obecnych czasach najbardziej doceniany przez kupujących aspekt, wyjaśniono w materiale.

„Wiele osób szuka teraz bezpiecznej oazy dla swoje rodziny, a klienci chętnie kupują apartamenty u sprawdzonego partnera biznesowego w najpiękniejszych zakątkach Polski – wiedzą bowiem, że o ile do zamkniętych hoteli wyjechać nie mogą, o tyle we własnym apartamencie przeczekać ten trudny czas zawsze będą mogli. Wszyscy zdają sobie też sprawę z tego, że gdy tylko minie zagrożenie epidemiologiczne, polska turystyka rozkwitnie, mało kto zapewne zdecyduje się bowiem na wyjazdy zagraniczne. Właśnie dlatego wiele osób traktuje zakup apartamentu w polskim kurorcie nie tylko jako bezpieczną przystań dla swojej rodziny, ale też jako perspektywiczną inwestycję o dużym potencjale wzrostu wartości nieruchomości” – dodał Kobierski.

Apartamenty w Osadzie Górskiej w Szklarskiej Porębie będzie można kupić już za 6400 zł/m2, podano także.

„Zainteresowanie i niesłabnącą koniunkturę na rynku apartamentów na wynajem napędziła nie tylko zapowiedź wsparcia polskiej turystyki przez rząd, branży sprzyjają też niskie, coraz niższe, stopy procentowe na lokatach bankowych, a załamanie na rynku instrumentów finansowych skłania do inwestycji w bezpieczne nieruchomości, które dziś mogą stać się drugim domem dla swoich właścicieli, a w czasach, gdy polska turystyka znowu rozkwitnie, będą – jak wiele wskazuje – przynosiły zysk lepszy niż lokaty bankowe, czy obligacje” – podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews