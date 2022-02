Sun & Snow Real Estate wprowadził na rynek dwie nowe inwestycje w górskich kurortach – w Karkonoszach i w Tatrach, podała spółka.

„Sun & Snow Real Estate notuje rekordowe zainteresowanie kupnem apartamentów wakacyjnych, obecnie deweloper wprowadził na rynek dwie nowe inwestycje w najpiękniejszych górskich kurortach: w Karkonoszach i w Tatrach” – czytamy w komunikacie.

Ostoja Parku Narodowego to nowa inwestycja Sun & Snow, która powstaje w wyjątkowej lokalizacji w Szklarskiej Porębie. Do końca lutego trwa przedsprzedaż apartamentów, a „już na starcie sprzedaży blisko 60% z nich znalazło swoich właścicieli”, podano w komunikacie.

„Nasza działka graniczy bezpośrednio z Karkonoskim Parkiem Narodowym, znajduje się na niej też 7 tysięcy m2 naszego własnego naturalnego parku. Do dyspozycji właścicieli i gości oddamy – i to już w przyszłym roku – 78 apartamentów o metrażach od 24 do 58 m2, każdy z aneksem kuchennym i balkonem lub ogródkiem. Dostępne także będą strefa relaksu z sauną, strefa rekreacji, narciarnia i rowerownia oraz pokój zabaw dla dzieci” – powiedział prezes Paweł Kobierski, cytowany w komunikacie.

Druga nowa inwestycja Sun & Snow to Białka SKI Apartments w Białce Tatrzańskiej, której głównym atutem jest architektura Podhala oraz położenie: na stoku, bezpośrednio przy planowanym wyciągu narciarskim po stronie Kotelnicy, zarazem w pobliżu centrum kurortu.

„Nasze kameralne apartamenty powstają w doskonałej lokalizacji, powyżej pierwszego etapu, na stoku z bezpośrednim widokiem na góry. Zadbaliśmy też o wyjątkowe projekty wnętrz, które wyróżniają się nowoczesnym podejściem do tradycyjnego, góralskiego folkloru. Dokładnie takich atutów szukają zarówno inwestorzy, którzy chcą chronić swoje oszczędności przed inflacją i poszukują nieruchomości na własne potrzeby, a także ci, którzy pragną czerpać korzyści z wynajmu swoich apartamentów” – wskazał Kobierski.

Sun & Snow to największy polski operator zarządzający ponad 2 tys. apartamentów w 39 kurortach w całej Polsce, a także doświadczony deweloper wyspecjalizowany w budowie i sprzedaży apartamentów wakacyjnych.

Źródło: ISBnews