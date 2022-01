Trei Real Estate Poland rozpoczął IV – ostatni – etap budowy inwestycji Osiedle Bacciarellego 54 na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu, podała spółka. W ramach ostatniego etapu projektu deweloper planuje sześć obiektów – budynków mieszkalnych i willi miejskich, które dostarczą 98 mieszkań. Zakończenie tej fazy inwestycji jest planowane na koniec 2023 r.

Czwarta faza inwestycji oferuje lokale jedno- oraz dwupoziomowe z antresolami o metrażach od 29 do 116 m2. To zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2-,3- i 4-pokojowe. Ostatni etap osiedla składać się będzie z sześciu budynków, w tym czterech trzykondygnacyjnych willi miejskich, podano.

„Na osiedlu Bacciarellego 54 budujemy mieszkania o wysokim standardzie i zróżnicowanych metrażach, co pozwala dopasować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb nabywców. Niewątpliwym atutem jest kameralna zabudowa, którą wkomponowaliśmy w rozległe tereny zielone. Zaprojektowaliśmy na osiedlu wewnętrzny park, który zapewni bliskość natury i chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku. Atrakcyjność tego miejsca potwierdzają wyniki sprzedaży. Aktualnie, w momencie startu budowy IV etapu, zostało nam jedynie dostępnych 30% mieszkań z tej fazy inwestycji” – powiedział dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland Jacek Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Osiedle Bacciarellego 54 docelowo liczyć będzie 14 budynków. Łącznie w czterech etapach inwestycji Trei dostarczy 277 mieszkań. Pierwszych 61 właścicieli odebrało klucze do swoich lokali. W lutym deweloper odda do użytkowania kolejne 27 mieszkań w ramach II fazy osiedla, a pod koniec roku zakończy budowę III etapu (91 mieszkań). Aktualnie w ofercie sprzedaży jest dostępnych ok. 50 mieszkań, zakończono.

Trei Real Estate GmbH (grupa Trei Real Estate) jest międzynarodowym inwestorem, deweloperem i zarządcą nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych z Niemiec.

Źródło: ISBnews