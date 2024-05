Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 13-17 maja.

RYNEK BUDOWLANY

Warunki techniczne budynków: Nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakładająca szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków, została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poinformował resort.

Ustawa wiatrakowa: Przepisy ustawy wiatrakowej, nad którą obecnie pracuje rząd, zmniejszające minimalną odległość dużych wiatraków od zabudowań do 500 m z 700 m, powinny wejść w życie na przełomie 2024 i 2025 roku, ocenia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.

OZE: Inwestycje w odnawialne źródła energii to propozycja firmy dla inwestorów szukających możliwości zdywersyfikowania swojego portfela nieruchomości poprzez rozbudowanie go o projekty z sektora OZE. Usługa obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne, obsługę inwestycji w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe oraz magazyny energii.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Ceny mieszkań: Polski rynek nieruchomości znajduje się w punkcie, w którym wzrastający popyt wciąż napędza wzrosty cen, a moment, w którym rosnące ceny zdławią popyt jest wciąż przed nami. Utrzymujący się, mocny popyt będzie barierą dla mocniejszych spadków cen, choć przejściowy spadek cen rozpocznie się w II kw. 2025 r., prognozują analitycy Banku Pekao.

Kredyty hipoteczne: Przy udziale firm z branży pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), zaciągnięto 48,6 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 20,9 mld zł w I kw. 2024 r., tj. wyższej o 10,9% kw/kw, wynika z badania ZPF „Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. I kwartał 2024”. Kwota była o prawie 330% wyższa w porównaniu do tego samego okresu 2023 r.

Transakcje na rynku: Całkowita wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła ok. 375 mln euro w I kw. br., osiągając tym samym najniższy wynik za pierwszy kwartał od 2010 roku. Najaktywniejszym sektorem pozostają magazyny – 138 mln euro, wynika z danych JLL. Niemniej jednak nastroje inwestorów są pozytywne ze względu na stabilizację stóp kapitalizacji i znaczny wzrost liczby oferentów.

Programy mieszkaniowe: Rząd powinien skupić się na zmianach, które miałyby doprowadzić do tego, że mieszkań w Polsce będzie się budować więcej, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Według niej, chodzi o zmianę przepisów i uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast oraz uproszczenie procedur.

Mieszkania na wynajem: Rząd planuje wydłużenie terminu składania wniosków w rządowym programie budowy mieszkań na wynajem o rok, do 30 września 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego planowane jest na II kw.

Mieszkania na wynajem: Rynek mieszkań najmu instytucjonalnego (Build-to-Rent – BTR, znany dotychczas jako PRS – Private Rented Sector) powiększy się do końca br. o 6 500 mieszkań względem ok. 16 000 dostępnych na koniec 2023 r., wynika z raportu Knight Frank i Dentons. W ub.r. do użytku oddano ponad 5 100 nowych mieszkań, co stanowi 40-procentowy wzrost r/r.

Powierzchnia handlowa: W I kwartale tego roku na polskim rynku przybyło 86,5 tys. m2 powierzchni handlowej, z czego 96% w postaci parków, wynika z raportu CBRE. Łącznie nowoczesna przestrzeń zakupowa w Polsce zajmuje 14,12 mln m2, z czego 27% znajduje się w małych miastach.

Rynek biurowy w Warszawie: Pierwszy kwartał 2024 r. przyniósł względną stabilizację na stołecznym rynku biurowym. Ze względu na sfinalizowanie umów pod koniec ubiegłego roku całkowity popyt na biura wyniósł 139 400 m2, a współczynnik pustostanów nie wykazał większych wahań w stosunku do IV kwartału 2023 r. Na koniec marca 2024 r. powierzchnia w budowie wynosiła ok. 270 000 m2. Blisko 90% tej powierzchni zlokalizowane jest w centrum miasta, głównie w okolicach ronda Daszyńskiego.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

PHN: Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 17 maja br. Macieja Klukowskiego na stanowisko członka zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi.

Atal: Bazowym scenariuszem na ten rok dla Atalu jest sprzedaż ok. 3 000 mieszkań przy uruchomieniu programu rządowego Kredyt 0%, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Zapowiedział też, że spółka w tym roku wprowadzi jeszcze do oferty ok. 3 000 lokali i podwoi wydatki na grunty do ok. 300 mln zł łącznie.

Cromwell Property Group: Sfinalizowała sprzedaż sześciu centrów handlowych w Polsce na rzecz czeskiego funduszu inwestycyjnego za 285 mln euro, podał BNP Paribas Real Estate Poland, który doradzał przy transakcji. Sprzedaż obejmowała CH Janki pod Warszawą, CH Korona (Wrocław), CH Kometa (Toruń), CH Tulipan (Łódź), CH Ster (Szczecin) oraz CH Rondo (Bydgoszcz).

Torpol: Podjął decyzję o odstąpieniu od rozmów z Towarzystwem Finansowym „Silesia” w zakresie ewentualnej transakcji zbycia udziałów spółki Torpol Oil & Gas (TOG), podała spółka. Intencją Torpolu pozostaje utrzymanie TOG w strukturach grupy kapitałowej, co zostanie uwzględnione w strategii rozwoju Grupy Torpol na lata 2024-2028.

Erbud: Rada nadzorcza powołała w skład zarządu, na nową wspólną 3-letnią kadencję, Dariusza Grzeszczaka, któremu zostanie powierzona funkcja prezesa, oraz Agnieszkę Głowacką i Jacka Leczkowskiego, którym zostaną powierzone funkcje wiceprezesów, podała spółka.

Atal: Odnotował 96,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 54,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Erbud: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 20,04 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 28,35 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,68 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. Kwotę 8,31 mln zł przeznacza się na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 22 maja 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2024 r.

Mostostal Zabrze: Aktualna wartość backlogu, tj. wartość podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach, wynosi 577,7 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 364,7 mln zł, co łącznie stanowi 942,5 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym.

Mostostal Zabrze: Odnotował 12,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Develia: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 226,14 mln zł, co oznacza 0,5 zł na akcję, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 452 280 199. Dzień dywidendy ustalono na 17 czerwca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy ustala się na 5 lipca 2024 r. (kwota 113,07 mln zł) i 6 września 2024 r. (kwota 113,07 mln zł).

Rafako: Odnotowało 76,97 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i 59,37 mln zł straty z działalności operacyjnej przy 51,78 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2024 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Mirbud: Odnotował 33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 646 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe wyniki. Jednostkowy zysk netto wyniósł 13 mln zł.

Dom Development: Liczba mieszkań przekazanych przez Dom Development w tym roku będzie „dosyć istotnie” wyższa w ujęciu rok do roku i odbędzie się przy wyższej średniej wartości mieszkania, co „zbuduje wynik finansowy” w 2024 roku, poinformował dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

Mirbud: Oferta konsorcjum Kobylarni (lider) i Mirbudu (partner) o wartości 56,95 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”, podał Mirbud.

Skanska: Podpisała umowę sprzedaży swojego warszawskiego projektu Studio B – części kompleksu biurowego zlokalizowanego między rondem ONZ a rondem Daszyńskiego, podała spółka. Nabywcą jest Stena Real Estate AB, międzynarodowy podmiot działający na rynku nieruchomości, należący do szwedzkiej Stena Group.

Dom Development: Celem na 2024 r. jest wzrost liczby sprzedanych mieszkań w porównaniu z 2023 r., kiedy sprzedaż netto sięgnęła 3 906 lokali, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Zarząd spodziewa się rekordowego wolumenu przekazań lokali w całym 2024 r., podała też spółka.

Dom Development: Odnotował 137,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 158,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ZUE: Portfel zamówień Grupy wynosi łącznie 1 647 mln zł netto, w tym zakontraktowane roboty budowlano montażowe ZUE i Energopol to wartość 1 631 mln zł, podała spółka.

ZUE: Odnotowało 0,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cavatina Holding: Zarząd podjął decyzję o rekomendowaniu przeznaczenia całości zysku netto za 2023 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy uzasadnione jest w szczególności potrzebami finansowymi grupy kapitałowej związanymi z prowadzonymi przez grupę inwestycjami, wyjaśniono.

Ronson Development: Odnotował 30,2 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 0,5 mln zł rok temu, podała spółka.

Victoria Dom: Odnotowała 184 mln zł zysku netto w 2023 r., wobec 75,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MLP Group: Zawarło transakcję z ING Bankiem Śląskim, na mocy której bank udzielił finansowania w łącznej wysokości 26,8 mln euro, podała spółka. Udzielony kredyt będzie wykorzystany na refinansowanie istniejących obiektów o powierzchni 58,2 tys. m2 i finansowanie budowy kolejnych 21,7 tys. m2 hal magazynowych w ramach parków logistycznych MLP Poznań oraz MLP Poznań II.

Onde: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć 16,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,31 zł na akcję, podała spółka. Dniem dywidendy będzie 20 maja, zaś dzień wypłaty wyznaczono na 28 maja 2024 r.

Trakcja: Odnotowała 15,26 mln zł skonsolidowanej straty brutto i 0,87 mln zł straty EBITDA w I kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Przychody ze sprzedaży wyniosły 308,88 mln zł. Ostateczne wyniki opublikowane 28 maja 2024 roku.

Wikana: Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka.

Echo Investment: W ramach ustanowionego we współpracy z Ipopema Securities programu emisji obligacji wyemitowało 10 tys. sztuk obligacji serii 5I/2024, o wartości 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, które objęli inwestorzy kwalifikowani, podała spółka. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę z terminem zapadalności 13 maja 2029 r.

Budimex: Może w tym roku odnotować „delikatnie” niższe przychody niż w 2023 r., jednak spodziewa się przynajmniej utrzymania rentowności, poinformował prezes Artur Popko.

Torpol: Zarząd rekomenduje, aby zysk za rok obrotowy 2023 rok w wysokości 96 650 491,93 zł przeznaczyć na: wypłatę dywidendy w wysokości 48 466 700 zł, tj. 2,11 zł na akcję, zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 800 000 zł, zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 47 383 791,93 zł, podała spółka.

Mirbud: W wyniku niedzielnego pożaru Centrum Handlowego Marywilska 44 – należącego do spółki zależnej Mirbudu: Marywilska 44 – spłonęło sześć hal handlowych wchodzących w skład Centrum, jednak majątek spółki Marywilska 44 jest ubezpieczony, podała spółka. Zarząd spółki podjął decyzje o odbudowie hal handlowych Centrum Handlowego Marywilska 44, a przychody i wynik działalności Marywilska 44 nie mają znaczącego wpływu na bieżącą działalność Grupy Mirbud, wskazano.

W.G Partners: Producent domów w technologii szkieletowej i modułowej w I kwartale wypracował 1,36 mln zł przychodów względem 112 tys. zł rok wcześniej (na prowadzonej obecnie działalności). W omawianym okresie EBITDA wyniosła 636 tys. zł, a skonsolidowany zysk netto 288 tys. zł. Władze spółki zwracają uwagę, że pełny obraz potencjału spółki będzie widoczny w kolejnych kwartałach – spółka ma zakontraktowane kilkadziesiąt projektów.

Inside Park: Spółka zakończyła I kw. stratą netto na poziomie 0,34 mln zł wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie ponad 3,5 mln zł w porównaniu do 0,3 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Portfel nieruchomości grupy kapitałowej na dzień 31 marca 2024 roku obejmował budynki kamieniczne w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Chojnickiej 17 oraz w Toruniu przy ulicy Mickiewicza 124, Łaziennej 5 i Podmurnej 85-89. Jednocześnie spółka wprowadzi wkrótce do sprzedaży dwa kolejne budynki.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Atal: Wprowadził do sprzedaży 166 lokali w ramach III etapu Osiedla Poematu w warszawskiej dzielnicy Wawer, podała spółka. Mieszkania kosztują od 12 450 do 14 230 zł za m2 w stanie deweloperskim. Mieszkania mają zróżnicowane metraże od ok. 29 do 120 m2.

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor Wind Power – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych podpisały z Iemants NV umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie zaprojektowania i budowy morskich stacji transformatorowych, po jednej stacji dla każdego z projektów, podała Polenergia.

Mirbud: Konsorcjum Mirbudu (lider) i Kobylarni (partner) podpisało umowę ze Skarbem Panstwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie zadania pn. „Projekt i budowa drogi S16 odc. Knyszyn – Krynice”, podał Mirbud. Wartość umowy wynosi 314,7 mln zł. Termin realizacji zadania ustalono na 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do okresu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Unibep: Zawarł umowę na realizację zamówienia publicznego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) – węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)”, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 320 mln zł brutto. Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych dla robót budowlanych (od 15 grudnia do 15 marca).

Onde: Zawarło ze spółkami celowymi należącymi do grupy Luneos Green Energy cztery umowy na wykonanie robót budowlanych (bez dostaw modułów) dla farm fotowoltaicznych, na łączną wartość ok. 30,3 mln zł netto, podała spółka.

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z Cadeler A/S z Danii umowy rezerwacyjne statków instalacyjnych oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie przygotowania do instalacji morskich turbin wiatrowych w projektach, podała Polenergia.

Intermarché: 16 maja br. miało miejsce otwarcie trzeciego supermarketu sieci w w Zielonej Górze. Nowa placówka mieści się przy ul. Makowej 14, a jej właścicielem jest Marcin Rusiniak – menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, który jest również właścicielem dwóch wcześniej otwartych sklepów.

Xperi: Amerykański dostawca oprogramowania dla elektroniki użytkowej, nowoczesnych samochodów oraz platform do oglądania filmów i programów online otworzył swoje biuro w stołecznym Skylinerze. W nowym biurze pracować będą pracownicy tworzący produkty takich marek jak TiVo, HD Radio, DTS, IMAX Enhanced i Vewd. Grupa zajmie piąte i szóste piętro Skylinera, w sumie prawie 3 000 m2 powierzchni. „Liczymy na to, że lokalizacja nowego biura w Skylinerze zwiększy komfort pracy naszych inżynierów oraz przyciągnie do nas kolejnych wybitnych specjalistów z branży. Nasi obecni i przyszli pracownicy skorzystają na przeprowadzce do żywego serca dzielnicy biznesowej Warszawy, łatwo dostępnego wieloma środkami transportu publicznego, ale także będą mieć do swojej dyspozycji rozwiązania biurowe najwyższej jakości” – powiedział vice president i country manager w Xperi Corporation Sebastian Baberowski.

Panattoni: Otrzymał wsparcie finansowe na rozwój projektu City Logistics Kraków III, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby sektora e-commerce. Kredyt w wysokości 21 mln euro, udzielony przez mBank, umożliwi finalizację budowy nowoczesnego parku logistycznego w strategicznie położonej Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa.

7R: Rozpoczął współpracę z Wood & Company, z którym wspólnie zrealizuje projekt 7R Park Tczew III. Pierwszy z czterech magazynów, w większości wynajęty przez ESA logistika Polska, właśnie został oddany do użytkowania przez Dekpol Budownictwo. Kolejne hale są w realizacji. 7R Park Tczew III to trzecia realizacja Grupy 7R w Tczewie, która docelowo obejmie ponad 150 tys. m2 powierzchni, podzielonej na cztery hale o różnej wielkości.

Panattoni: Zyskał nowego najemcę w podwarszawskim parku. Neopak – firma dystrybucyjna prowadząca działalność w przemyśle opakowaniowym przeniesie swój główny magazyn do Panattoni Park Warsaw South IV, gdzie zajmie ponad 10 500 m2 powierzchni magazynowej i biurowej.

Grupa Futureal: Przebudowuje Lipowy Park przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Budynek będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne i zrównoważone, służące m.in. ograniczaniu śladu CO2 oraz oszczędności energii i wody. Wokół kompleksu powstanie mały park ze strefą wypoczynku.

Źródło: ISBnews