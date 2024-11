Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 11-15 listopada.

RYNEK BUDOWLANY

Przetargi na kolei: Do końca roku wartość przetargów ogłoszonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wzrośnie do 17 mld zł, poinformował prezes Piotr Wyborski. Spółka planuje ogłosić w latach 2025-2026 przetargi za 15 mld zł w każdym roku.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia handlowa: W XV edycji PRCH Retail Awards członkowie jury, spośród 113 nominowanych projektów, nagrodzili łącznie 45, w tym 14 złotych statuetek oraz 28 srebrnych, w 21 kategoriach biznesowo-strategicznych i marketingowych. Dodatkowo jury strategiczne przyznało 3 nagrody specjalne dla wyróżniających się projektów. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia, które odbyło się w czwartek wieczorem.

Powierzchnia handlowa: Na krajowym rynku handlowym od początku tego roku do użytku oddano 37 nowych obiektów, a 12 rozbudowano, wynika z raportu CBRE. Większość to parki zlokalizowane w mniejszych miejscowościach. W budowie jest 588,1 tys. m2, z czego gros to nieduże obiekty w małych miastach.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Mostostal Zabrze: Miał 34,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Atal: Rozważy w przyszłym roku emitowanie obligacji, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Andrzej Biedronka-Tetla. Prezes Zbigniew Juroszek zapowiedział z kolei, że po intensywnych zakupach gruntów w br., na początku 2025 r. spółka będzie mniej aktywna w tym obszarze.

Atal: Przewiduje, że sprzeda w tym roku ok. 2 100 mieszkań, a w przyszłym więcej – co najmniej 2 500, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

MLP Group: Odnotowało 16,58 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2024 r. wobec 109,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa ZUE: Posiada portfel zamówień o wartości 1 227 mln zł netto, w tym zakontraktowane roboty budowlano montażowe ZUE i Energopol to wartość 1 210 mln zł. Portfel przyjętych przez Railway gft zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 17 mln zł, podała spółka. Grupa aktywnie uczestniczy w kolejnych przetargach w Polsce i Rumunii, zadeklarowano.

ZUE: Odnotowało 0,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polimex Mostostal: W ramach ostrożnościowego podejścia w wycenie projektów zdecydował o zmniejszeniu marży na budowie bloku energetycznego w Zakładach Azotowych Puławy o 269,8 mln zł, podała spółka. Zmiana ta wynika z ujęcia wypłaty z gwarancji bankowych na rzecz zamawiającego oraz braku wystarczającej pewności co do możliwości uzyskania brakującej kwoty wynagrodzenia, co powiązane jest z żądaniem Polimexu o dostarczenie bankowej gwarancji zapłaty za roboty budowlane przez zamawiającego.

Budimex: Zainwestuje w tym roku ok. 60 mln zł w sprzęt dla segmentu kolejowego i rozważa kolejne zakupy, poinformował ISBnews członek zarządu, dyrektor operacyjny budownictwa kolejowego, energetycznego i przemysłowego Maciej Olek. W segmencie kolejowym Budimex liczy m.in. na podpisanie pierwszego kontraktu w Czechach w przyszłym roku.

Atal: Odnotował 254,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2024 r. wobec 195,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ronson: Odnotował 1,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 33,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Lokum Deweloper: Odnotował 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 18,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MLP Group: Piotr Kowalski z początkiem listopada br. objął funkcję head of project management Poland & Romania. Będzie odpowiedzialny za planowanie, koordynację i monitorowanie realizacji projektów budowlanych na rynku polskim i rumuńskim.

Grupa Tubądzin: Grupa zainwestowała ponad 15 mln zł w budowę farm fotowoltaicznych. Na powierzchni blisko 96 000 m2 powstały dwie farmy o łącznej mocy 5 MW, składające się z 10 420 modułów fotowoltaicznych. Są one w stanie wyprodukować ponad 5,5 GWh energii elektrycznej w skali roku, co odpowiada redukcji emisji CO2 o niemal 4 000 ton. Taka wartość jest równoznaczna z posadzeniem ponad 183 000 drzew czy ograniczeniem zużycia węgla o 2 827 ton.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mostostal Warszawa: Zawarł ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Katowicach umowę w sprawie realizacji budowy siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach o łącznej wartości 314,64 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji: do 30 czerwca 2028 r.

Atom: Polscy dostawcy dołączają do prac nad projektem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Pierwsze zamówienia na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) zostały złożone przez Westinghouse w październiku tego roku, a w najbliższym czasie planowane jest złożenie zamówienia w Mostostalu Siedlce, należącym do Grupy Polimex Mostostal, podały PEJ i Westinghouse.

Mostostal Zabrze: Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, spółki zależnej Mostostalu Zabrze, warta 88,05 mln zł netto (107,77 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach na „Budowę budynku zakładu medycyny nuklearnej i endokrynologii onkologicznej – oddział terapii izotopowej”, podał Mostostal. Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec I kwartału 2026 r.

Robyg: Wprowadził do sprzedaży 122 mieszkania w ramach ostatniego etapu osiedla Royal Residence na warszawskim Wilanowie, podała spółka. Łącznie osiedle obejmie około 1 200 lokali z towarzyszącymi strefami usługowymi i pasażem handlowym.

Budimex: Konsorcjum w składzie Budimex (partner konsorcjum, udział 50%), Gülermak Air Sanayi Inşaat ve Taahhüt (partner) oraz Gülermak SA (lider) podpisało z Generalną ‎Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik – Lutcza dł. ok. 5,25 km, podał Budimex. Wartość umowy to 1 552,56 mln zł netto‎, a termin realizacji – 59 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

OX2: Przekazała do eksploatacji inwestorowi Ingka Investments Farmę Wiatrową Wysoka (FW Wysoka) o łącznej mocy 62,5 MW, podała spółka. Farma wiatrowa składa się z 11 turbin o mocy 5,5-5,7 MW została wybudowana w powiecie pilskim, w woj. wielkopolskim.

Dom Development: Rozpoczął sprzedaż 209 mieszkań w I etapie inwestycji Apartamenty Beethovena na warszawskim Mokotowie, podała spółka. W osiedlu znajdzie się łącznie 286 lokali, a ukończenie całej inwestycji planowane jest na IV kwartał 2026 r. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 20 300 zł za m2.

Dom Development: Euro Styl, będący częścią Grupy Dom Development, wprowadził do sprzedaży kolejny etap Osiedla Konstelacja w Pogórzu k. Gdyni – 80 mieszkań oraz 10 lokali usługowych w dwóch budynkach, podała spółka. Mieszkania będą gotowe do odbioru w III kwartale 2026 roku.

Panattoni: Ukończył realizację w formule BTS nowej fabryki w Świdniku dla firmy Trilux – niemieckiego lidera rynku profesjonalnego oświetlenia, podała spółka. Zakład o powierzchni 23 000 m2 jest pierwszą inwestycją produkcyjną firmy w Polsce i jednocześnie kluczowym krokiem w jej ekspansji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Unibep: Oferta Unihouse, spółki zależnej Unibepu, o wartości ok. 4,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 20,6 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na realizację w technologii modułowej 3-kondygnacyjnego budynku biurowego w Tybindze w Niemczech, podała spółka. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w IV kwartale 2025 r.

Jula: Po półrocznej nieobecności Jula, zgodnie z zapowiedziami, ponownie otwiera – 6 grudnia – swój sklep w Kielcach. To 23. sklep w Polsce, a czwarty otwarty w tym roku.

CTP: Zapowiada realizację szóstej inwestycji produkcyjno-logistycznej w aglomeracji warszawskiej. W ramach CTPark Warsaw Nowy Konik powstaną cztery hale o łącznej powierzchni ponad 76 300 m2. Start budowy zaplanowano na I kwartał 2025 r.

Savills IM: Savills Investment Management wynajął ostatnią dostępną przestrzeń w obiekcie z portfolio funduszu European Logistics Fund 2 (ELF 2). Firma Phoenix Pharma, wchodzącą w skład Grupy Phoenix, zdecydowała się powiększyć dotychczasowy najem w parku logistycznym w Konotopie pod Warszawą o dodatkowe 5 690 m2. Na mocy nowej, długoterminowej umowy, spółka wynajmuje obecnie 12 450 m2.

RTV Euro AGD: 21 listopada nastąpi otwarcie RTV Euro AGD w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Będzie to 338. punkt sieci w Polsce a 27. w województwie dolnośląskim. Sala sprzedaży tego salonu będzie mieć powierzchnię 950 m2. Klienci będą mogli wybierać spośród ponad 24 tysięcy produktów – dostępnych od ręki w sklepie oraz na zamówienie.

Aldi: 13 listopada sieć uruchomiła trzy nowe sklepy: w Strzegomiu, Środzie Wielkopolskiej oraz Kielcach. W przypadku dwóch pierwszych lokalizacji jest to debiut sieci w danej miejscowości, natomiast w Kielcach to druga placówka. Łącznie w skali kraju dyskonter posiada 339 sklepów.

Nowy Styl: Otworzył odnowiony showroom w Berlinie o powierzchni 580 m2. Niemcy to 35% – największy rynek sprzedaży produktów całej grupy. W tym kraju Nowy Styl posiada showroomy w Dusseldorfie, Ebermannsdorfie, Hamburgu, Monachium, Stuttgarcie i Steyerbergu. Wkrótce zostanie także otwarty nowy showroom we Frankfurcie. Nowy Styl ma 28 showroomów na całym świecie – m.in. w Londynie w dzielnicy Clerkenwell, Paryżu, Berlinie, Pradze czy Dubaju. Ostatnio Nowy Styl uruchomił też nowy showroom w Wiedniu.

P3 Logistic Parks i Orlen: Podpisały umowę wynajmu blisko 24 000 m2 powierzchni magazynowej w parku P3 Piotrków. Magazyn dla Grupy Orlen będzie miał wysokość 12 m w świetle, wzmocnioną posadzkę o nośności 7,5 t oraz klasę odporności ogniowej ponad 4000 MJ.

Stokado: Drugi co do wielkości operator branży self-storage wPolsce, należący do Redefine Properties (JSE:RDF), Griffin Capital Partners i założycieli, rozpoczął budowę nowego obiektu self-storage w Warszawie. Nowy projekt zaoferuje około 5 000 m2 powierzchni najmu netto (NLA) i będzie to drugi projekt Stokado w Warszawie, obok istniejącego już obiektu zlokalizowanego przy ulicy Modlińskiej.

BPI Real Estate Poland: Kupiło teren przy ulicy Zajączkowskiej w Warszawie, na którym w niedługim czasie planuje realizację inwestycji z segmentu nieruchomości premium. Projekt o nazwie PianoForte będzie 6. w portfolio belgijskiego dewelopera w stolicy. Nieruchomość dostarczy 101 apartamentów o łącznej powierzchni ponad 7 200 m2.

Budimex: Postępuje w realizacji odcinka autostrady D35 ‎między ‎Džbánovem a ‎Litomyšlą w Czechach. Niedawno ukończono przeładunek ‎gazociągu, co było kluczowe dla rozpoczęcia działań downstream. Trwają ‎również prace nad przebudową podłoża na głównej trasie i działania nad ‎parą mostów. Cały projekt postępuje zgodnie z ustalonym ‎harmonogramem.‎ ‎

Hillwood: Dwa łódzkie centra logistyczne – Hillwood Łódź Chocianowice i Hillwood Łódź Górna – zostały w pełni wynajęte. Łączna powierzchnia wynajmu to ponad 212 tys. m2, a ostatnia umowa najmu z klientem z branży elektronicznej w Hillwood Łódź Górna sfinalizowała proces komercjalizacji obu obiektów Hillwood w regionie.

Carrier: Światowy lider w dziedzinie zaawansowanych technologicznie rozwiązań grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych dla budynków zdecydował się pozostać w Konstruktorska Business Center na kolejne 6 lat. Firma przedłużyła umowę najmu ponad 500 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej, zlokalizowanej na 2. piętrze budynku należącego do Golden Star Group.

