Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 3-7 lutego.

RYNEK BUDOWLANY

Drogi powiatowe i gminne: Rada Ministrów zatwierdziła wsparcie w wysokości 2,7 mld zł w ramach listy zadań samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, którym przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku, podało Ministerstwo Infrastruktury. Zwiększone dofinansowanie na inwestycje obejmujące budowę, przebudowę lub remont dróg lokalnych otrzymały zadania położone na terenach popowodziowych.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż mieszkań: Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce wyniosła ok. 3 tys. sztuk w styczniu, wynika z wstępnych danych Otodom. W tym czasie deweloperzy wprowadzili do sprzedaży ponad 3,8 tys. lokali i na koniec miesiąca stan oferty wyniósł 57 tys. lokali.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w styczniu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 36% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 25,5% r/r do 28,31 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 8,8%.

Kredyty mieszkaniowe: Banki oczekują w I kwartale br. wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych, dla których oczekują spadku popytu, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Centra handlowe: Ruch (footfall) w centrach i galeriach handlowych spadł o 3,5% r/r w 2024 roku, a liczba unikalnych klientów zmniejszyła się o ponad 3% r/r, wynika z raportu firmy Proxi.cloud.

Rynek biurowy: Całkowite zasoby biurowe w Krakowie wyniosły 1,83 mln m2 na koniec 2024 r., co stanowiło 14% wolumenu w Polsce, wynika z danych Knight Frank. Największe skupisko powierzchni (41%) znajduje się w południowej części miasta. Nowa podaż w ub.r. wyniosła 24 000 m2 i była najniższa od dwóch dekad. Obecnie w budowie znajduje się 52 000 m2, a największym realizowanym projektem jest Tischnera Business Park (Stalprodukt) o powierzchni 28 500 m2.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Unibep: Rada nadzorcza Unibepu podjęła decyzję o wstrzymaniu działań w kierunku ewentualnej sprzedaży akcji spółki zależnej Unihouse, podał Unibep. Przeprowadzenie takiej transakcji w aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych i rynkowych nie byłoby satysfakcjonujące, wyjaśniono.

Mercor: Akcjonariusze zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci działalności oddymiania grawitacyjnego, ZCP obejmującej działalność wentylacji pożarowej oraz ZCP dotyczącej działalności zabezpieczeń konstrukcji, wynika z podjętych uchwał. NWZ zdecydowało ponadto o upoważnieniu zarządu do skupu nie więcej niż 778 463 akcji własnych za maksymalnie 10 mln zł. Cena płacona przez spółkę za akcję nie może być niższa niż 0,25 zł i wyższa niż 33 zł.

PSG: Polska Spółka Gazownictwa (PSG) podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz” ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w kwocie ponad 172,8 mln zł, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Całkowity koszt realizacji projektu to blisko 280 mln zł.

Orlen i Northland Power: Rozpoczęły budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW, podał Orlen. Po miesiącach przygotowań 11 statków ruszyło na morze, by rozpocząć budowę fundamentów pierwszej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły 33 ugody w ramach postępowań mediacyjnych w 2024 r., których wartość przedmiotu sporu wynosiła 1,44 mld zł, podała spółka. Wypłacone środki w związku z ugodami opiewają na kwotę 269,23 mln zł.

Lokum Deweloper: Dokonał warunkowego przydziału 100 tys. obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Data wykupu obligacji to 21 sierpnia 2028 r., oprocentowanie jest zmienne, oparte o WIBOR 6M z marżą 3,7% rocznie.

Erbud: Zamierza wyemitować do 75 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej szt. 1000 zł, do końca I kwartału br., podała spółka. Środki z emisji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii D. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę ustaloną w oparciu o wysokość marży ustalonej w wyniku procesu book-buildingu; okres zapadalności nie będzie dłuższy niż 4 lata.

7R: Pozyskał ponad 150 mln zł z emisji zielonych obligacji w ramach programu obligacyjnego o wartości 100 mln euro, podał deweloper. Początkowo firma planowała pozyskać 100 mln zł, jednak duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i wybranych inwestorów prywatnych pozwoliło zwiększyć tę kwotę, podkreślono.

GTC: Sfinalizowało sprzedaż działki o wartości 55 mln euro na warszawskim Wilanowie oraz budynku biurowego Matrix C w Zagrzebiu za 27 mln euro, podała spółka. Transakcje te odzwierciedlają zaangażowanie GTC w optymalizację swojego portfela oraz generowanie płynności finansowej, podkreślono.

Erbud: Zidentyfikował konieczność poniesienia przez spółkę zależną MOD21 GmbH, działającą w obszarze budownictwa modułowego drewnianego, dodatkowych kosztów. W związku z tym Erbud wstępnie szacuje, że skonsolidowana strata operacyjna (EBIT) segmentu budownictwa modułowego drewnianego wyniesie ok. 50 do 55 mln zł za ub.r. wobec uprzednich szacunków przewidujących stratę EBIT na poziomie ok. 13 do 15 mln zł, podała spółka.

Invest TDJ Estate: Zdecydował o emisji obligacji serii 1/2025 o łącznej wartości nominalnej 37,5 mln zł, podała spółka. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększonej o marżę ustaloną przez zarząd. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Cel emisji obligacji to refinansowanie w części obligacji serii B w terminach realizacji opcji ich wcześniejszego wykupu, tj. 30 czerwca lub 30 grudnia br, lub poprzez nabycie obligacji serii B od obligatariusza lub obligatariuszy w celu ich umorzenia.

GCP: Griffin Capital Partners (GCP) – największy prywatny inwestor oraz firma zarządzająca aktywami na rynku private equity i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i innych wybranych krajach Unii Europejskiej – otworzył nowe biuro w Niemczech, pod kierownictwem Marcela Hertiga. Ekspansja, zwieńczona założeniem Griffin Capital Partners Germany, jest następstwem kilku kluczowych transakcji w regionie, w tym przejęcia Bauwert w kwietniu 2023 r.

Sklepy Komfort: Do zespołu sieci dołączył Marcin Nawrocki, obejmując stanowisko chief operating officer (COO). Jego ponad 20-letnie doświadczenie w branży oraz strategiczna wizja będą kluczowe w dalszym rozwoju i transformacji sieci Komfort, podkreślono.

PHN: Polski Holding Nieruchomości i Centrum Łukasiewicz podpisały list intencyjny w sprawie ustalenia zasad przyszłej współpracy na rzecz wspólnych projektów związanych z efektywnym zarządzaniem nieruchomościami. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, w celu optymalizacji wykorzystania zasobów nieruchomości, Holding i Centrum podejmą działania w zakresie analizy zasobów nieruchomości, opracowania i wdrażania koncepcji zagospodarowania wybranych nieruchomości, w tym także pozyskiwania finansowania na realizację projektów rozwojowych.

Panattoni: Uzyskał finansowanie na realizację pierwszej fazy Panattoni Park Poznań XIV – projektu logistycznego, który powstaje w Głuchowie pod Poznaniem. Kredytu w wysokości 9,1 mln euro udzielił Santander Bank Polska.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Archicom: Archicom Senja 2 – spółka zależna Archicomu – sprzedała warunkowo na rzecz Monting Real Estate nieruchomości przy ulicy Chłodnej w Warszawie za 96 mln zł netto, podał Archicom. Warunkiem jest niewykonanie prawa pierwokupu przysługującego miastu.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną: Przetarg na pogłębienie ostatniego odcinka drogi wodnej łączącej przekop przez Mierzeję Wiślaną z portem w Elblągu został wysłany do publikacji, poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Inwestycja umożliwi ruch statków o długości do 100 m.

Archiwa Państwowe: Na kompleksową termomodernizację 27 budynków należących do 20 Archiwów Państwowych w całej Polsce zostanie przeznaczonych 347 mln zł pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i środków własnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podał resort.

Mostostal Zabrze: Komitet Ofertowy powołany w ramach grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze pozytywnie ocenił podstawowe warunki umowy negocjowanej przez spółkę zależną Mostostalu Zabrze z zagranicznym kontrahentem będącym jednym ze światowych liderów w branży chemicznej, dotyczącej instalacji w nowo budowanym obiekcie klienta w Niderlandach, podała spółka.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na Centralny System Informacji Pasażerskiej na 51 stacjach i przystankach w aglomeracji warszawskiej, obejmujący montaż wyświetlaczy z rozkładem jazdy, systemu monitoringu i nagłośnienia, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

MLP Group: Zawarło z firmą NRF umowę najmu łącznie z 20,1 tys. m2 powierzchni magazynowych i biurowych w ramach centrum logistycznego MLP Bucharest West. Prezes MLP Radosław T. Krochta poinformował ISBnews, że spółka rozważa przyspieszenie budowy kolejnego etapu inwestycji i analizuje zakup kolejnego gruntu w regionie Bukaresztu.

ZUE: Konsorcjum ZUE i ZUE Construct S.R.L. złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rynku rumuńskim, gdzie budżet zamawiającego stanowi równowartość ok. 27 mln zł netto (wartości samej oferty na obecnym etapie postępowania nie jest jawna), podała spółka. Zamawiającym jest państwowa spółka kolejowa w Rumunii C.F.R. Zamówienie nosi nazwę „Projekt i wykonanie robót związanych z celem inwestycyjnym Rewitalizacja linii kolejowej Dărmăneti – Vicani – Frontieră – Etap 1, Elektryfikacja: Część 2 – Prace remontowe mostu w km 0+522”, podano w komunikacie.

MLP Group: Maciej Müldner został nowym dyrektorem finansowym (CFO), podała spółka.

CTP Polska: Nabyło działkę pod Poznaniem, na której zrealizuje swój 20. park biznesowy w Polsce, podała spółka. Projekt zakłada wybudowanie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych o łącznym metrażu około 52 000 m2 GLA, oferującego różnorodne formaty najmu. Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych zaplanowano na przełom III i IV kwartału 2025 roku.

Develia: Wprowadziła do sprzedaży 108 mieszkań o metrażach 30-120 m2 w ramach I etapu nowej inwestycji Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu, podała spółka. Ceny mieszkań zaczynają się od 14 399 zł za m2, a lokale będą gotowe do odbioru pod koniec IV kw. 2026 r.

Mirbud: Konsorcjum firm Kobylarnia (spółka zależna Mirbudu) i Mirbud podpisało umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na realizację obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 za łącznie 158,63 mln zł brutto, podał Mirbud. Terminy realizacji umów to w zależności od części 34 miesiące (obwodnica Kamienia Kraj.) i 38 miesięcy (obwodnica Sępólna Kraj.) z wyłączeniem okresów zimowych.

PHN: Polski Holding Nieruchomości i Centrum Łukasiewicz podpisały list intencyjny w sprawie ustalenia zasad przyszłej współpracy na rzecz wspólnych projektów związanych z efektywnym zarządzaniem nieruchomościami.

Dom Development: Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży kolejny etap Osiedla Konstelacja powstającego przy ul. Paderewskiego w Pogórzu k. Gdyni, podała spółka. W dwóch nowych budynkach znajdzie się 86 mieszkań. Mieszkania będą gotowe do odbioru w IV kwartale 2026 roku.

Grupa Muszkieterów: 5 lutego br. miało miejsce otwarcie sklepu Bricomarché w Pionkach. To 15. supermarket sieci w województwie mazowieckim i 214. w kraju. Nowo otwarta placówka jest zarządzana przez Danutę Malinowską – przedsiębiorczynię Grupy Muszkieterów, która wcześniej, przez wiele lat zdobywała doświadczenie w strukturach centralnych Grupy.

Oponeo: Przedłużył umowę najmu w parku logistycznym w Zelgoszczy zrealizowanym przez Hillwood Polska. Firma zdecydowała się również na wynajęcie dodatkowej powierzchni, blisko 33 000 m2 w nowej części kompleksu, która zostanie przekazana w III kwartale 2025 r. To obecnie główny magazyn spółki, który może pomieścić 1,8 mln opon i około 200 tys. felg samochodowych.

Getinge: Globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań medycznych dołączył do grona najemców krakowskiego kompleksu biurowego Enterprise Park. Firma wynajęła ponad 1900 m2 powierzchni biurowej na 3. piętrze budynku D. W Enterprise Park będzie działało centrum usług wspólnych – Getinge Shared Services.

MLP Group: MLP Group zawarło nową długoterminową umowę najmu w centrum logistycznym MLP Bucharest West. Firma NRF zamówiła łącznie 20,1 tys. m2 powierzchni, z przeznaczeniem 18,6 tys. m2 na cele magazynowe oraz 1,5 tys. m2 na nowoczesne biuro. Zgodnie z zawartym porozumieniem najemca uzyska pełny dostęp do nowego obiektu w listopadzie br. W zawarciu transakcji pośredniczyła firma doradcza Newmark Polska. NRF jest dostawcą zamiennych części samochodowych oraz przemysłowych rozwiązań chłodniczych.

Syrena Real Estate: Zarządca i właściciel nieruchomości w Warszawie i Wrocławiu podpisał umowę typu cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) ze spółką Polenergia Sprzedaż. Czteroletnia współpraca obejmuje dostawę zielonej energii pochodzącej z farm wiatrowych należących do Grupy Polenergia: FW Dębsk i FF Strzelino oraz usługę bilansowania energii z rynku.

Źródło: ISBnews