Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 10-14 lutego.

RYNEK BUDOWLANY

Obroty firm budowlanych: Łączne obroty 300 największych firm budowlanych w Polsce wyniosły 150 mld zł w ub.r. wobec 152 mld zł rok wcześniej (-1% r/r), wynika z raportu firmy Spectis. Polski sektor budowlany pozostaje rynkiem rozdrobnionym z wolno postępującą konsolidacją. Udział rynkowego lidera (grupy Budimex) w przychodach firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników utrzymał się na poziomie 3,9%. Z kolei pięć największych grup budowlanych – Budimex, Strabag, Porr, Mirbud i Erbud – odpowiada za 11,3% przychodów.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Program mieszkaniowy: Program mieszkaniowy „Klucz do mieszkania”, który w ramach części własnościowej ma wspierać zakup mieszkań wyłącznie z rynku wtórnego nie przyczyni się przez to do powstania nowych miejsc pracy, ani wpływów do PKB czy z VAT, ocenia Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD). Ponadto mieszkania z dzisiejszego rynku pierwotnego są bardziej efektywne energetycznie i mają niższe koszty utrzymania, niż starsze budownictwo.

Program mieszkaniowy: Program mieszkaniowy „Klucz do mieszkania” w ramach mieszkalnictwa społecznego i komunalnego zakłada udostępnienie w pierwszym roku ok. 15 tys. nowych mieszkań, a w 2030 r. – wejście na poziom ok. 40 tys. lokali rocznie, poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Program uwzględnia też zwiększenie dostępności miejsc w akademikach.

Program mieszkaniowy: Własnościowa część programu mieszkaniowego „Klucz do mieszkania”, czyli „Pierwsze klucze”, zakłada wsparcie przy spłacie rat kredytów mieszkaniowych dla kilkudziesięciu tys. kupujących rocznie, wyjaśnił minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Program mieszkaniowy: Rządowy program wspierania mieszkalnictwa „Klucz do mieszkania” zakłada oparcie się na trzech „kluczach”: mieszkalnictwie komunalnym, mieszkalnictwie społecznym i mieszkalnictwie własnościowym w dedykowanym mu programie „Pierwsze klucze”, poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Własnościowa część programu uwzględnia mieszkania wyłącznie z rynku wtórnego i domy jednorodzinne z rynku wtórnego lub budowane metodą gospodarczą.

Parkingi przy centrach handlowych: Funkcjonowanie parkingu za element determinujący wybór galerii handlowej uznaje 73% Polaków, wynika z badania Omnisense zrealizowanego na zlecenie Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) i Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

Podaż mieszkań: Oferta sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym może ulegać ograniczeniu w kolejnych miesiącach, do czego może się przyczynić m.in. spodziewane spowolnienie wzrostu cen, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Ceny mieszkań: Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w dużych miastach wzrosły w IV kw. 2024 r., jednak były to mniejsze wzrosty niż w poprzednich kwartałach. W kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszej stabilizacji cen, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Kredyty mieszkaniowe: Liczba wniosków o kredyt hipoteczny prawdopodobnie utrzyma się w okolicach 80 tys. kwartalnie w najbliższych kwartałach, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Ceny mieszkań: Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 7 największych miastach wzrosły na rynku pierwotnym o 12,14% r/r do 14 265 zł brutto za m2, a na rynku wtórnym – o 13,05% r/r do 13 169 zł brutto za m2 w IV kw. 2024 r., wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 469,24 mld zł w grudniu 2024 r., co oznacza wzrost o 0,2% m/m i o 5% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Deweloperzy mieszkaniowi: Dostosowanie deweloperów do nowej sytuacji na rynku polega na redukcji produkcji w toku i projektów gotowych do rozpoczęcia. Oznacza to mniejszą liczbę rozpoczynanych mieszkań i spadek wystąpień o pozwolenia na budowę w IV kw. 2024, których rozmiary przy aktualnym popycie mieszkaniowym są wystarczające, oceniają analitycy PKO Banku Polskiego. „Przy założeniu dwuletniego okresu budowy mieszkania deweloperskiego w IV kw. 2024 w budowie było ok. 267 tys. mieszkań (230 tys. w IV kw. 2023), a deweloperzy dysponowali ok. 330 tys. pozwoleń na budowę. Ta pula pozwala na szybkie zwiększenie aktywności, przy powrocie sprzyjających warunków rynkowych” – napisali w raporcie.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

PHH: Polski Holding Hotelowy (PHH) miał 522,6 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r., co oznacza wzrost o 4,7% r/r, podała spółka. W maju Grupa PHH przedstawi nową strategię rozwoju.

Rafako: Syndyk Rafako zdecydował o utworzeniu rezerwy na koszty upadłości spółki w wysokości około 37,1 mln zł, podała spółka. Utworzona rezerwa będzie miała ujemny wpływ na wynik finansowy za 2024 rok.

Cavatina Holding: Mogłaby powrócić do realizacji projektów biurowych w przyszłości po sprzedaży przynajmniej części ukończonego portfolio, poinformował zarząd. Po istotnych dezinwestycjach z portfela biurowego lub osiągnięciu wysokiego i powtarzalnego poziomu sprzedaży mieszkań, byłaby możliwa wypłata dywidendy.

Cavatina Holding: Skupia się obecnie na projektach mieszkaniowych i planuje rozpoczęcie czterech kolejnych projektów na tym rynku w br., poinformował zarząd. W tym roku też spółka odnotuje pierwsze przychody z trzech trwających już inwestycji mieszkaniowych.

Prologis: Przekroczy 5 mln m2 powierzchni w portfolio w regionie CE w I kwartale, poinformował ISBnews Paweł Sapek, szef Prologis w Europie Środkowej. Około połowy tej powierzchni Prologis posiada w Polsce. Rok 2025 może przynieść aktywne akwizycje oraz zakup nowych portfeli w strategicznych lokalizacjach.

Develia: Cele na ten rok zakładają m.in. sprzedaż 3 100-3 300 lokali oraz przekazanie 2 900-3 100, podała spółka.

Kram Investment: Chce rozpocząć budowę trzech parków handlowych w 2025 r., podała spółka. Pierwszym z nich będzie park handlowy w miejscowości Bratian (woj. warmińsko-mazurskie), którego budowa rozpocznie się w I poł. 2025 r., a budowa kolejnych dwóch inwestycji, które będą zlokalizowane w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim, ruszy w II poł. br., podano.

HRE: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył łącznie 4,21 mln kary na HRE Investments oraz 9 spółek należących do jej grupy kapitałowej za uchylanie się od przekazania informacji, o które Urząd zapytał w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podał Urząd. Przedsiębiorcy zwlekali z udzieleniem odpowiedzi na pytania UOKiK i przekazaniem dokumentów, ostatecznie zrobili to z opóźnieniem.

KONTRAKTY I REALIZACJE

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarł umowę z wybraną w postępowaniu zakupowym firmą EY na przygotowanie biznesplanu i testu prywatnego inwestora dla spółki taborowej CPK, która będzie udostępniać pociągi organizatorom i operatorom wraz z usługą zarządzania taborem. Zlecenie dla EY przewiduje opcjonalnie możliwość zamówienia memorandum inwestycyjnego dla potencjalnego partnera kapitałowego, podał CPK. Szacowana wartość projektu poolu taborowego do 2032 r. wynosi 8,7 mld zł.

MLP Group: Oficjalnie rozpoczęło budowę MLP Business Park Schalke o powierzchni docelowej ponad 72 tys. m2 w Gelsenkirchen, w Nadrenii Północnej-Westfalii, podała spółka. Zakończenie budowy pierwszego magazynu o powierzchni około 30 tys. m2 planowane jest na IV kwartał 2025 r.

Erbud: Podpisał z Equinor Polska umowę o wartości 66,9 mln zł netto na generalną realizację bazy operacyjno-serwisowej w Łebie, która obsługiwać będzie morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3, podała spółka. Rozpoczęcie budowy planowane jest na marzec 2025 r., a jej zakończenie na połowę 2026 roku.

Mirbud: Podpisał umowę z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku usługowego: Krakowskie Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej w Krakowie – II Etap” za łącznie 177,98 mln zł brutto, przy czym zatwierdzona kwota kontraktowa wynosi 141,81 mln zł brutto, a wynagrodzenie objęte prawem opcji 36,17 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Elektrotim: Oferta Elektrotimu o wartości 28,2 mln zł brutto (22,93 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza przez Enea Operator, podała spółka. Przedmiotem oferty jest „Przebudowa stacji 110/15kV na terenie OD Szczecin: Zadanie nr 4: Przebudowa stacji 110/15kV Golczewo” .

CPK: Centralny Port Komunikacyjny wskazał firmy do projektowania i budowy dróg wokół lotniska. Spółka podpisze umowę ramową z 9 firmami i 5 konsorcjami, spośród których zostaną wyłonieni wykonawcy odpowiedzialni za powstanie sieci ponad 90 km dróg. Szacowana wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł netto.

DES: W centrum jednej z dzielnic Krakowa – Krowodrze – powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa: Mazowiecka 115. W ofercie przewidziano 86 mieszkań i 47 miejsc postojowych, w tym stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

PGE: Zakończyła budowę II etapu farmy fotowoltaicznej PV Jeziórko. Farma zlokalizowana w woj. podkarpackim jest jedną z największych w Polsce i ma moc 100 MW. „Oddanie drugiego etapu farmy fotowoltaicznej PV Jeziórko, która już teraz osiągnęła moc 100 MW, to kolejny krok w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii w Grupie PGE. Nasza farma na obecnym etapie jej rozbudowy może zapewnić dostawy energii dla ok. 48 tysięcy polskich gospodarstw domowych” – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Dariusz Marzec.

PKB Inwest Budowa: Spółka rozpoczyna budowę parku handlowego w Rokietnicy (województwo wielkopolskie). W ramach inwestycji powstanie sześć budynków handlowo-usługowych o łącznej powierzchni około 6 700 m2, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie niedawno otwartego sklepu Biedronka. Otwarcie obiektu planowane jest na IV kwartał 2025 r.

Aldi: 12 lutego otwarto pierwszy sklep sieci w Strzelcach Opolskich. Jest to pierwsze otwarcie Aldi w tym roku – łącznie w 2025 r. sieć planuje otworzyć ok. 60 nowych sklepów.

PHN: Operator elastycznych biur klasy premium The Shire – Beyond Coworking zajął 3 200 m2 powierzchni w budynku Be the One, w kompleksie Wilanów Office Park, którego właścicielem jest Polski Holding Nieruchomości (PHN). Przy ul. Branickiego urządził ponad 300 komfortowych stanowisk pracy w biurach serwisowanych.

Źródło: ISBnews