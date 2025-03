Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 3-7 marca.

RYNEK BUDOWLANY

Ustawa wiatrakowa: Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, zakładający zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Tunele drogowe: Od grudnia 2021 r. w Polsce oddano do ruchu na naszej sieci drogowej tunele o łącznej długości blisko 8,2 km. W realizacji są obiekty o długości 9 km, a w przygotowaniu – kolejne 7,1 km. Po ich zbudowaniu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA będzie funkcjonowało 18 tuneli o łącznej długości niemal 25 km.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lutym br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 37,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt wzrosła o 24,3% r/r do 33,11 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 17%.

Ceny najmu biur: Ceny najmu biur w polskich miastach wzrosły w 2024 r. o od ok. 5% do 14% w skali roku, a rynek czekają kolejne wzrosty, poinformowała associate director Colliers Katarzyna Tasarek-Skrok.

Zasoby logistyczno-magazynowe: Całkowite zasoby logistyczno-magazynowe w Polsce sięgnęły 33,9 mln m2 na koniec 2024 r., co oznacza wzrost o 9,2% r/r, a w budowie jest 1,76 mln m2, czyli o 37% mniej w skali roku, wynika z danych CBRE. Według ekspertów CBRE, choć w całym kraju powstaje mniej powierzchni niż rok temu, to rośnie popyt, co oznacza, że zmniejszeniu ulegnie wskaźnik pustostanów, który do 2026 roku powinien sięgnąć poziomu 6,4% w skali kraju.

Ceny mieszkań: W grupie sześciu największych miast w Polsce średnie ceny mieszkań wzrosły w lutym o 3,4% w ujęciu rocznym i 0,2% w ujęciu miesięcznym, jednak mimo to obecne poziomy cen mieszkań we wszystkich segmentach rynku są zbliżone do tych z kwietnia 2024 roku, wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Średnia cena za 1 m2 mieszkania w całej Polsce wyniosła 11,8 tys. zł, podczas gdy w sześciu największych miastach osiągnęła poziom 15,4 tys. zł, podano.

Torpol: Przyjął „Strategię Biznesową Grupy Kapitałowej Torpol na lata 2025-2030”, która zakłada m.in. dążenie do wypłaty dywidendy w wysokości 50% jednostkowego zysku netto za rok obrotowy, podała spółka.

Torpol: Przyjął „Strategię Biznesową Grupy Kapitałowej Torpol na lata 2025-2030”, która zakłada m.in. osiągnięcie skumulowanego skonsolidowanego przychodu netto na poziomie ok. 14,5 mld zł, wartość skonsolidowanej EBITDA w latach 2025-2030 ok. 840 mln zł oraz skumulowany skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 500 mln zł, podała spółka. Wydatki inwestycyjne Grupy Torpol w latach 2025-2030 osiągną ok. 300 mln zł.

ML System: Odnotował ok. 32,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 4,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 4,3% r/r w całym 2024 r., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w ub.r. o 0,2% wyższa r/r.

Ceny mieszkań: Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów nie zmieniły w lutym się w ujęciu miesiąc do miesiąca w czterech spośród siedmiu największych polskich metropolii (Warszawa, Łódź, Poznań, Aglomeracja Katowicka), wynika z danych portalu RynekPierwotny.pl. W Krakowie ceny spadły m/m o 1%, a we Wrocławiu i Trójmieście wzrosły odpowiednio o 1% i 3%.

Popyt na mieszkania: Wysokie stopy procentowe NBP są barierą dla popytu inwestycyjnego – obniżają relatywną atrakcyjność inwestycji w lokale na wynajem, a jednocześnie zwiększają zainteresowanie depozytami bankowymi i innymi aktywami, z których stopa zwrotu jest wprost powiązana z wysokością stóp procentowych NBP, wskazują eksperci PKO Banku Polskiego. Silna akumulacja oszczędności gospodarstw domowych w ciągu ostatnich 3 lat stanowi potencjał dla rynku mieszkaniowego w sytuacji rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

dagobertinvest: Platforma crowdfundingowa inwestująca w nieruchomości rozpoczęła działalność w Polsce i rozmawia z krajowymi deweloperami, by włączyć do oferty również polskie nieruchomości, poinformowały władze spółki.

Unibep: Unidevelopment – spółka zależna Unibepu – dokonał wstępnej alokacji 55 tys. obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł, a średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 34,78%, podała spółka. Ponadto zarząd podjął decyzję o wykupie wszystkich nie umorzonych, ani nie pozostających własnością emitenta obligacji serii A/B oraz serii C, a wcześniejszy wykup obligacji zostanie wykonany 25 marca 2025 r.

B-Act: Pozyskał kontrakty o wartości ponad 50 mln zł brutto w ub.r., a dzięki napływowi środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz umacnianiu pozycji na rynku inwestycji wojskowych liczy na co najmniej podobne wyniki, podała spółka.

Mostostal Zabrze: Miał 10,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Mostostal Warszawa: Odnotował 25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 29 mln zł, przy 1 574 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Jednostkowa strata netto wyniosła w tym okresie 21 mln zł.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud: Oferta Mirbudu, warta 278,57 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na udzielenie zamówienia pn. „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odcinku Skaryszew – do początku obwodnicy Iłży od km ok 20+700 do km ok 32+900 wraz z budową obwodnicy Skaryszewa”, podała spółka.

Unibep: Oferta Unihouse – spółki zależnej Unibepu – o wartości ok. 18,9 mln zł netto, co stanowi równowartość ok. 20,5 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu”, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 12 miesięcy od podpisania umowy.

Torpol: Miał 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 102 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży 1 458,2 mln zł (rok wcześniej: 1 092,2 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Warszawski Węzeł Drogowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpoczyna prace mające na celu wyjście z wieloletniego impasu związanego z przygotowaniami do budowy ostatniej części Warszawskiego Węzła Drogowego. Efektem tych prac ma być realizacja 14 km odcinka drogi ekspresowej S17 omijającej stolicę od północnego-wschodu, podało Ministerstwo Infrastruktury.

Erbud: Konsorcjum Erbudu i spółki P.W. EBUD – Przemysłówka zawarło umowę w formule „zaprojektuj-wybuduj-wyposaż” na Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy za 162,72 mln zł netto (198,64 mln zł brutto), w tym wartość przypadająca na Erbud to 97,63 mln zł netto (119,18 mln zł brutto), podała spółka. Zakończenie zlecenia zaplanowane jest na koniec 2027 r.

Atrem: Zawarła umowę o wartości 29,17 mln zł brutto z Enea Operator, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Gryfino”. Termin zakończenia robót ustalony został na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Atrem: Zawarła umowę o wartości 13,65 mln zł brutto z Enea Operator, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Chociwel”. Termin zakończenia robót ustalony został na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Mirbud: Zawarł umowę o wartości 21,28 mln zł brutto z AMW Sinevia, podała spółka. Przedmiotem umowy jest kompleksowa budowa budynku Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych (NOSP) w Świdwinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania nr 54050 „Budowa budynku SIL i NOSP”. Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2026 r.

Mirbud: Podpisał umowę z AMW Sinevia, wartą 231,83 mln zł brutto, na realizację robót budowlanych dla infrastruktury wojskowej lotniska w Świdwinie, podała spółka. Termin realizacji to 1 września 2026 r.

ZUE: Oferta ZUE, warta 329,1 mln zł netto (w tym zamówienie podstawowe: 298,5 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok w ramach programu Kolej+, podała spółka.

Equinor: Oficjalnie zainaugurował budowę bazy operacyjno-serwisowej morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 w Łebie, podała spółka. Baza zostanie wybudowana przez Erbud.

Dom Development: Grupa wprowadziła do sprzedaży w lutym 362 lokale w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście, podała spółka. Nowe etapy to kontynuacje popularnych inwestycji.

Syrena Invest: W ostatnich dniach Syrena Invest zakończyła procedurę wyboru generalnego wykonawcy inwestycji Siennicka 29, a 3 marca br. plac budowy został oficjalnie przekazany firmie Techbau Budownictwo, rozpoczynając tym samym kolejną fazę realizacji projektu. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na IV kwartał 2026 roku.

MLP Group: Producent i dystrybutor kosmetyków oraz artykułów gospodarstwa domowego – Sarantis Polska przeprowadzi się do nowego obiektu w ramach największego podwarszawskiego kompleksu logistycznego – MLP Pruszków II. Jednocześnie zwiększy dotychczas wykorzystywaną powierzchnię o 35% do ponad 24 tys. m2. W ciągu dotychczasowej współpracy z MLP Group, trwającej ćwierć wieku, wynajmowana przez Sarantis Polska powierzchnia wzrosła pięciokrotnie.

MLP Group: Zawarło nową długoterminową umowę najmu w centrum logistycznym MLP Teresin. Fabryka Mebli AKORD zakontraktowała łącznie około 21,8 tys. m2 powierzchni magazynowej. Na cele magazynowe przeznaczone będzie około 21,2 tys. m2, a pozostała przestrzeń zostanie wykorzystana na potrzeby socjalne i biurowe. Zgodnie z zawartym porozumieniem najemca uzyska tzw. wczesny dostęp (ang. early access) już na początku kwietnia br. Przekazanie powierzchni w pełnym zakresie planowane jest na początku września br. W zawarciu transakcji pośredniczyła firma AXI IMMO.

RYSY Properties: Rok 2025 przyniesie kompleksową modernizację Mokotów Nova. Plany obejmują stworzenie zielonych, zewnętrznych patio otwartych na mieszkańców, odświeżenie części wspólnych oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na współczesne potrzeby użytkowników. Od lutego rozpoczną się prace wewnątrz budynku, w tym modernizacja i nowy design lobby oraz usprawnienia techniczne i technologiczne. Wiosną ruszą prace zewnętrzne. Właścicielem kompleksu jest RYSY Properties – firma, która posiada i zarządza nieruchomościami komercyjnymi w całej Europie, koncentrując się na sektorze biurowym oraz magazynowym.

Bouygues Immobilier Polska: Uruchomił sprzedaż 59 mieszkań w nowej inwestycji w Warszawie – M Bemowo 3. To kameralny, trzypiętrowy budynek oferujący 59 mieszkań o zróżnicowanych układach – od 2 do 4 pokoi, w metrażach od 35 do 100 m2.

Źródło: ISBnews