Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 17-21 marca.

RYNEK BUDOWLANY

Ustawa wiatrakowa: Rada Ministrów przyjęła w drodze obiegowej projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tzw. ustawy wiatrakowej – zakładający zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Czyste powietrze”: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi 31 marca 2025 r. nabór do programu „Czyste powietrze” w nowej odsłonie, z budżetem 10 mld zł, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Program był zawieszony od 28 listopada 2024 r. w celu jego modernizacji.

Produkcja budowlana: Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) pozostała bez zmian r/r w lutym br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7,5%.

Budownictwo społeczne: Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący 2,5-krotności zwiększenia środków na budownictwo społeczne i komunalne, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Rozwiązanie umożliwi sfinansowanie w tym roku do 15 tys. mieszkań komunalnych oraz budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i społeczne towarzystwa budownictwa społecznego oraz budowę i remonty akademików przez uczelnie publiczne.

GDDKiA: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła umowy na realizację 7 zadań o łącznej długości 45,8 km i wartości przekraczającej 1,6 mld zł w czasie tzw. przerwy zimowej, czyli w okresie od połowy grudnia 2024 r. do połowy marca br., podała Dyrekcja.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek deweloperski: Dane GUS o budownictwie mieszkaniowym za luty br. potwierdzają, że ten rok na rynku deweloperskim w Polsce będzie czasem stabilizacji i złapania równowagi, której rynek usilnie oczekiwał, ocenia Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lutym br. spadła o 7,7% r/r do 14 863, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 4%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym br., spadła o 19,3% r/r i wyniosła 16 585, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 3,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek magazynowy: Na polskim rynku magazynowo-przemysłowym powstanie ok. 2 mln m2 nowej powierzchni, a całkowita aktywność najemców przekroczy 5 mln m2 w 2025 r., wynika z prognoz Newmark Polska. Współczynnik pustostanów pozostanie w trendzie spadkowym.

Nieruchomości komercyjne: Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce będzie dalej rosła wobec ponad 5 mld euro uzyskanych w ub.r. (i wobec 2 mld euro w 2023 r.), prognozują eksperci CBRE. Według nich, najwięcej, bo 37% inwestorów działających na rynkach regionu CEE postanowi na magazyny, a 26% – na nieruchomości mieszkaniowe.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Atal: Strategia Atalu zakłada budowę bardzo dużej oferty na moment „eksplozji” popytu na rynku, spodziewanej w latach 2026-2027 i dzięki temu zwiększenie sprzedaży i udziałów rynkowych, wynika ze słów prezesa Zbigniewa Juroszka. Nie spodziewa się on ponadto wzrostu cen mieszkań.

Atal: Cele Atalu na ten rok obejmują m.in. sprzedaż nie mniej niż 2,5 tys. mieszkań oraz wypracowanie marży netto 21%, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

Lokum Deweloper: Ocenia, że podaż projektów spółki pozwalałaby na sprzedaż i przekazanie 300-350 lokali w tym roku, ale nie wiadomo, jak będzie kształtować się popyt, poinformował dyrektor sprzedaży Michał Witkowski.

Unibep: Przyjął zmiany polityki rachunkowości w zakresie ujęcia inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w związku z czym spółka wstępnie szacuje, że po uwzględnieniu zmiany, jednostkowy wynik finansowy netto za rok 2024 ulegnie zwiększeniu o ok. 49 mln zł, a wartość kapitałów własnych zwiększy się o ok. 157 mln zł, łącznie za wszystkie ubiegłe i bieżące okresy sprawozdawcze, podała spółka.

Marvipol: Odnotował 31,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 55,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Lokum Deweloper: Odnotował 34,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 138,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tower Investments: Nie doszedł do porozumienia z kontrahentem w zakresie zakupu od 50% do 100% udziałów w Golden Acres Services (GAS) – specjalistycznym podmiotem zajmującym się pozyskiwaniem nieruchomości dla branży OZE i w efekcie podjął decyzję o rezygnacji z tego przedsięwzięcia, podała spółka.

Atal: Spodziewa się, że sytuacja branży budowlanej „już niebawem” poprawi się w związku z napływem środków unijnych i rozpoczęciem dużych publicznych projektów infrastrukturalnych, zostaną też obniżone stopy procentowe, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Atal przygotowuje się do tej sytuacji, uruchamiając nowe budowy i liczy, że ten rok przyniesie stabilną sprzedaż na relatywnie wysokim poziomie, dodał.

Atal: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 237,68 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 277,82 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,5 zł na akcję, zaś pozostałą część zysku zaproponował przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Atal: Odnotowała 295,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 341,22 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

W.G Partners: Planuje w najbliższym czasie rozpocząć prace nad programem motywacyjnym dla pracowników; chce oprzeć go na wzroście wyceny rynkowej naszego przedsiębiorstwa i dodatkowo zmotywować załogę do obsłużenia coraz większej liczby zleceń w kraju i za granicą, poinformował ISBnews członek zarządu W.G Partners Paweł Wojtkowiak.

Marvipol: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Marvipol Development sporządzony w związku z czwartą publiczną ofertą emisji obligacji na okaziciela i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka.

Kogeneracja: Zawarła częściową ugodę mediacyjną z konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Energetyka (wykonawca), która dotyczy roszczeń finansowych wykonawcy z tytułu realizacji umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach, podała Kogeneracja. W następstwie ugody oraz aneksu do umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone do 1 316,68 mln zł, tj. o kwotę 157,5 mln zł netto.

MLP Group: Planuje oddać do użytku obiekty o powierzchni ok. 250-300 tys. m2 i liczy na „znaczący wzrost” przychodów i EBITDA w 2025 roku, poinformował prezes Radosław T. Krochta.

Dekpol: Segment generalnego wykonawstwa Grupy Dekpol miał w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej wartości ok. 1 505 mln zł netto na koniec grudnia 2024 r. wobec 1 532 mln zł rok wcześniej, podał Dekpol.

MLP Group: Odnotował 372,19 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 52,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol: Odnotował ok. 92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 90 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Cavatina Holding: Zdecydował o przedterminowym zakończeniu programu emisji obligacji za względu na stopień wykorzystania limitu wartościowego programu, podała spółka. W ramach programu spółka wyemitowała serię obligacji P2024A o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, serię P2024B wartości 38,68 mln zł, serię P2024C wartości 32,82 mln zł oraz serię P2024D o łącznej wartości nominalnej 49,88 mln zł.

Dom Development: Liczy na lepszą r/r sprzedaż mieszkań ze względu na większą ofertę i jest zadowolony z dotychczasowej sprzedaży w br., poinformował prezes Mikołaj Konopka.

Dom Development: Potencjał przekazań mieszkań Dom Development to ponad 4,9 tys. lokali w tym roku przy stabilnych marżach, poinformowali członkowie zarządu. Ponad połowa przekazań wydarzy się w IV kwartale, szacuje spółka.

Dom Development: Planuje z 419,02 mln zł zysku netto za 2024 r. przeznaczyć na dywidendę 335,38 mln zł, tj. łącznie 13 zł na akcję, co powoduje – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 154,79 mln zł, tj. 6 zł na akcję, wypłaconej w grudniu ub.r. – że pozostająca do wypłaty dywidenda wynosi 180,59 mln zł, tj. 7 zł na akcję. Ponadto część zysku netto w kwocie 83,64 mln zł zarząd planuje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego. Jako dzień dywidendy zarząd zaproponował 25 czerwca, zaś jako dzień wypłaty dywidendy – 3 lipca 2025 roku, podano.

Dom Development: Grupa ma potencjał do dalszego zwiększania skali działalności oraz wyników finansowych i w tym roku planuje sprzedać więcej mieszkań niż w 2024 roku, poinformował prezes Mikołaj Konopka.

Unibep: Oferta konsorcjum Unibepu (lider), Przedsiębiorstwa EL-IN oraz DB Projekt, o wartości 289,6 mln zł netto, na zaprojektowanie i wybudowanie hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Kolei Mazowieckich (KM). Termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

CPK: Druga transza dokapitalizowania – w formie 1,9 mld zł obligacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów – pozwoli na kontynuację kluczowych projektów inwestycyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), podała spółka. Dotyczą one w szczególności podprogramów: lotniskowego, kolejowego, nieruchomości i rozwoju otoczenia oraz inwestycji rozwojowych.

Unified Factory: Zawarł umowę term sheet z inwestorem prywatnym Arturem Błasikiem, podała spółka. Ma zdywersyfikować działalność o projekt deweloperski, ale będzie kontynuować też rozwój dotychczasowej działalności IT.

ZUE: Miało 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 21,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Inside Park: Odnotował 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Stalexport Autostrady: Jest gotowy współpracować ze stroną publiczną w projektowaniu i rozbudowie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków o trzeci pas ruchu, zadeklarowała spółka.

Libet: Zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie do 5 302 461 akcji własnych po cenie 2,95 zł za sztukę, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych spółki rozpocznie się 18 marca i zakończy 25 marca 2025 r.

Libet: Zakończył proces przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Obecnie spółka pracuje nad rozwojem działalności produkcyjnej w ramach aktualnie posiadanych przez nią zakładów produkcyjnych, restrukturyzacją istniejącego parku maszynowego oraz rozwojem działalności handlowej w zakresie produktów premium.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Trakcja: Konsorcjum Trakcji (lider) i DB Projekt zawarło z PKP Intercity umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i zbuduj nowej lokomotywowni z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na terenie bocznicy kolejowej Warszawa-Grochów, podała Trakcja. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 145,69 mln zł netto. Zakładany udział Trakcji wynosi 50%, przy czym ostateczny podział zostanie ustalony w umowie wykonawczej, która zostanie zawarta pomiędzy członkami konsorcjum.

Budimex: W ramach Budimex Acceleration Program zaprosi latem grupę startupów z Europy Środkowo-Wschodniej do wdrażania ‎innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, podała spółka. Startupy otrzymają dostęp do ‎doświadczonych ekspertów, zasobów i danych oraz możliwość sprawdzenia swoich ‎rozwiązań na największych placach budowy w Polsce.‎ Nabór do Budimex Acceleration Program potrwa do 7 maja.

Unibep: Unihouse – spółka zależna Unibepu – zawarła umowę o wartości ok. 13,4 mln zł netto z Miastem Białystok, podał Unibep. Kontrakt dotyczy zadania pn. zaprojektowanie i budowę żłobka w technologii modułowej przy ul. Depowej w Białymstoku. Termin zakończenia robót ustalony został na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Auchan i Elocity: Uruchomiły w Rumii hub ładowania zasilany energią z paneli fotowoltaicznych z czterema szybkimi punktami ładowania DC o mocy 150 kW każdy oraz dwoma punktami AC o mocy 22 kW każdy, podała Elocity.

Unibep: Unidevelopment z Grupy Unibep rozpoczął przekazywanie mieszkań w inwestycji Sadyba Spot w Warszawie, podała spółka. Budynek mieści 111 mieszkań, przy czym część jest wciąż dostępna. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Unibep.

Cavatina Group: Wprowadziła do oferty apartamenty powstające w Quorum Tower – najwyższym budynku wielofunkcyjnego kompleksu Quorum we Wrocławiu, podała spółka. W wieżowcu powstaną 634 apartamenty o zróżnicowanych układach i metrażach. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na II kwartał 2027 r.

Archicom: Wprowadził do przedsprzedaży blisko 400 lokali mieszkalnych i inwestycyjnych w ramach I etapu nowego projektu 29L w Krakowie, podała spółka.

Budimex: Oferta FBSerwis – spółki zależnej Budimeksu – warta z opcjami 287,83 mln zł netto, została ‎wybrana jako najkorzystniejsza w ‎postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na „Całoroczne ‎utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną ‎Dyrekcję Dróg ‎Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Gdańsku z podziałem na 2 części: Część nr 1: ‎Całoroczne ‎utrzymanie dróg krajowych ‎zarządzanych przez Rejon w Człuchowie Część nr ‎‎2: Całoroczne utrzymanie dróg ‎krajowych ‎zarządzanych przez Rejon w Gdańsku”, podał Budimex. Termin rozpoczęcia robót: 01.07.2025 r., termin zakończenia: do 30.06.2029 r.‎ ‎

RTV Euro AGD: 26 marca w Parku Handlowym Smart Park otwarty zostanie pierwszy w Krasnymstawie salon sieci RTV Euro AGD. Sieć RTV Euro AGD posiada obecnie ponad 340 punktów w Polsce. Sala sprzedaży tego lokalu będzie mieć powierzchnię 440m2.

Archicom: Uruchamia sprzedaż Apartamentów Esencja II w Poznaniu. Budynek zaoferuje 118 apartamentów o podwyższonym standardzie, od 1 do 4 pokoi – od kameralnych przestrzeni typu studio, do przestronnych apartamentów o powierzchni blisko 120 m2. . Budowa zakończy się w ostatnim kwartale 2026 r.

Action: Sieć dyskontów niespożywczych planuje zadebiutować w Szwajcarii, jesienią br. w Rumunii, a w Chorwacji i Słowenii w 2026 r. W 2025 roku Action planuje otwierać przynajmniej jeden nowy sklep dziennie. Action zanotował wzrost sprzedaży netto o 22% do 13,8 mld euro oraz wzrost o 10,3% w sprzedaży porównywalnej (like-for-like) w 2024 roku. EBITDA operacyjna wzrosła w tym czasie o 29%, do 2 076 mln euro. 5 kwietnia 2025 r.

Logwin: Rzeszów dołączył do globalnej sieci usług spedycyjnych Grupy Logwin. Otwarcie nowej lokalizacji to efekt stale rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości transport morski, lotniczy i kolejowy w regionie. Rzeszów to ósmy oddział firmy w naszym kraju.

Matexi Polska: Wchodzi w kolejną fazę realizacji inwestycji „Do Wilgi” zlokalizowanej na krakowskich Łagiewnikach. Zaawansowanie prac oraz sprzedaży mieszkań przekroczyło poziom 60%. Zakończenie budowy i rozpoczęcie przekazywania kluczy właścicielom planowane jest w ostatnim kwartale tego roku. Osiedle Do Wilgi składa się z dwóch budynków pięciokondygnacyjnych. W ramach projektu przygotowanych zostanie 100 mieszkań o metrażach od 34 do 79 m2.

DK94: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kraków podpisała umowę na budowę węzła w Wieliczce na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ul. Krakowską. Kluczowym elementem inwestycji jest budowa 70-metrowej estakady, którą zostanie poprowadzona stara czwórka. Prace o wartości 53,1 mln zł wykona konsorcjum firm TERS (lider) i INSTBUD. Budowa rozpocznie się w kwietniu. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2027 r.

