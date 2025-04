Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 14-18 kwietnia.

RYNEK BUDOWLANY

Budowa elektrowni jądrowej: Do polskich firm muszą trafić 53 mld zł w ramach budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, poinformował premier Donald Tusk.

Przetargi na CPK: Spółka CPK, odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, planuje ogłosić w tym roku przetargi na ok. 30 mld zł, podała spółka. Plan przewiduje wszczęcie postępowań przetargowych na ok. 1 mld zł w II kw., 19 mld zł w III kw. i 10 mld zł w IV kw. br., podano.

Ładowarki przy drogach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na dzierżawę miejsc pod budowę i obsługę ogólnodostępnych, szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych na 31 Miejscach Obsługi Podróżnych.Swoje propozycje przesłało siedem podmiotów. Dyrekcja przystąpiła do weryfikacji otrzymanych ofert. Przetarg na dzierżawę miejsc do ładowania dotyczył MOP-ów w ciągu autostrad A1, A2, A4 i dróg ekspresowych S3, S7, S8, S17, S19 i S61. W tym roku GDDKiA zamierza także ogłosić przetargi na dzierżawę 48 MOP-ów o docelowej funkcji komercyjnej. Do chwili obecnej zostały ogłoszone postępowania na 16 MOP-ów.

Obwodnica Warszawy: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał program inwestycji na przeprowadzenie prac przygotowawczych dla pozostałej, północno-wschodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Oznacza to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Warszawa ma przyznane finansowanie i może rozpocząć przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Self storage: W Polsce jest blisko 200 magazynów przeznaczonych do samoobsługowego przechowywania (self storage), wynika z danych firmy CBRE. O takiej usłudze słyszało 18% Polaków.

Sprzedaż mieszkań: Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce wyniosła ok. 3,7 tys. sztuk w marcu, wynika z danych Otodom. W tym czasie deweloperzy wprowadzili do sprzedaży o 2 tys. mieszkań więcej, niż sprzedali i na koniec miesiąca stan oferty wyniósł niemal 60 tys. lokali.

Oferta mieszkań: Pierwszy kwartał 2025 r. przyniósł wzrost sprzedaży nowych mieszkań, ale deweloperzy wprowadzili ich na rynek jeszcze więcej. W efekcie we wszystkich metropoliach oferta lokali urosła do rekordowych rozmiarów, wynika z danych portalu RynekPierwotny.pl. „Wzrost liczby zawartych umów deweloperskich miał miejsce we wszystkich analizowanych metropoliach. Problem w tym, że to ożywienie nie było jeszcze efektem radykalnej poprawy dostępności kredytów. Zatem nie wiadomo, czy jest ono trwałe” – skomentował ekspert portalu Marek Wielgo.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Trakcja: W ramach cyklicznego przeglądu kontraktów na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego określiła wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki w I kw. 2025 r. na dodatni i wynoszący 2,1 mln zł, podała spółka.

Zamet: Odnotował 9,99 mln zł zysku netto (z działalności kontynuowanej i przypisanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 14,16 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 11,27 mln zł wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja: Przyjęła „Strategię rozwoju na lata 2025-2030”, która zakłada m.in. uzyskanie ponad 4 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz rentowności EBITDA na poziomie 7,1% w 2030 r., podała spółka.

ZUE: Zarekomendowało przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 10,26 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Cavatina Holding: Ustanowiła IV Prospektowy Program Emisji Obligacji, w ramach którego spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro, podała spółka. Organizacja programu została powierzona firmie inwestycyjnej Noble Securities.

Trakcja: Odnotowała 35,19 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 55,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cavatina Holding: Odnotował 10,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 90,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 183 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 161,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Wikana: Odnotowała 52,19 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol: Segment deweloperski Dekpolu sprzedał 173 lokale w I kw. 2025 r., podała spółka.

P.A. Nova: Spodziewa się w tym roku wyższych przychodów w segmencie generalnego wykonawstwa – o co najmniej 20-25% r/r oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży obiektów własnych do ok. 90-100 mln zł, poinformował prezes Tomasz Janik. W segmencie budowlanym spółka chce zwiększyć rentowność do 6-7% w 2025 r.

Unibep: Unidevelopment z Grupy Unibep chciałby podwoić sprzedaż mieszkań w tym roku względem 231 szt. w 2024 r., poinformował prezes Zbigniew Gościcki. Jednocześnie spodziewa się, że ze względu na kalendarz inwestycji liczba przekazanych lokali będzie niższa r/r.

Unibep: Unihouse, spółka z Grupy Unibep odpowiedzialna za segment budownictwa modułowego, będzie się starać o dodatnią marżę EBITDA w tym roku wobec ok. zera w 2024 r., poinformował CFO Paweł Nogalski.

Unibep: Rozważy w przyszłości akwizycję małej lub średniej spółki z segmentu prac na energetycznej sieci przesyłowej, poinformowali członkowie zarządu.

Matexi Polska: Sprzedało 71 mieszkań w I kw. br. wobec 69 kwartał wcześniej i podtrzymało plany sprzedaży klientom indywidualnym 400-500 mieszkań w całym 2025 r., podała spółka. Dodatkowo zakłada zakontraktowanie ponad 400 lokali w ramach realizacji inwestycji PRS.

Zeneris Projekty: Wierzy, że instalacja pierwszej w Polsce zapory Passive Dam w Poznaniu zwiększy zainteresowanie produktem, poinformował ISBnews prezes Mariusz Kostrzewa. Obecnie spółka ma kilkanaście zapytań o zabezpieczenie podziemnych parkingów przed zalaniem i w tym roku planuje wykonać jeszcze kilka takich realizacji.

Dom Development: Zarząd zakończył program emisji obligacji, przewidujący maksymalną dopuszczalną łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji do 400 mln zł, i wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej 400 mln zł, rozumianej jako wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji, podała spółka.

Unibep: Portfel zleceń Unibepu w segmencie budowlanym i modułowym, do realizacji od I kw. br., wynosi 3 083 mln zł, podała spółka.

Unibep: Odnotował 44,86 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 165,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem sięgnął 107,66 mln zł wobec 156,49 mln zł straty rok wcześniej.

Robyg: Wyemituje 7 maja br. niezabezpieczone, 4-letnie obligacje serii PG o wartości nominalnej do 150 mln zł, w ramach programu do maksymalnej kwoty 600 mln zł, podała spółka.

Atal: Zawarł 348 umów deweloperskich i przedwstępnych w I kwartale 2025 r., podała spółka. Jednocześnie Atal uzna w przychodach kwartału łącznie 218 lokali mieszkalnych i usługowych, które zostały przekazane nabywcom w tym okresie. W I kwartale najwięcej lokali zostało wydanych we Wrocławiu (84) i w Łodzi (79), następnie w Poznaniu (22), Katowicach (21), Gdańsku (8) i w Krakowie (4).

7R: Deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych zadebiutował na rynku Catalyst jako 153. emitent. Spółka uplasowała obligacje o wartości 150 mln zł, wyemitowane w formule zielonego finansowania w ramach własnego 7R Green Finance Framework. Emisja wpisuje się w międzynarodowe standardy ESG i ma wspierać dalszy rozwój zrównoważonego portfela nieruchomości.

Invest TDJ Estate: Nabył od TDJ S.A. 100% udziałów TDJ Estate sp. z o.o. za 5 593 708,30 zł. Jednocześnie w wyniku transakcji stał się właścicielem bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w TDJ Estate Construction sp. z o.o.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Robyg: Grupa wprowadziła do sprzedaży 220 mieszkań w ramach inwestycji Rytm Mokotowa w Warszawie, podała spółka. W ofercie są lokale 1-4 pokojowe o metrażach od 30 do 115 m2.

P.A. Nova: Podpisała umowę z Kaufland Polska Markety na budowę centrum handlowego, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe netto stanowi około 11% przychodów grupy kapitałowej P.A. Nova według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Strony ustaliły termin przekazania obiektu zamawiającemu na 19 lutego 2026 r.

Cavatina: Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla I etapu inwestycji Belg Apartamenty w Katowicach, który obejmuje 237 mieszkań, podała spółka. Inwestorem jest Cavatina Holding, a za sprzedaż mieszkań odpowiada Resi Capital, deweloper mieszkaniowy i operator sprzedaży działający w ramach Grupy.

Droga do elektrowni jądrowej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do elektrowni jądrowej, na odcinku blisko 11 km od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213, podała GDDKiA. To jeden z dwóch fragmentów trasy do przyszłej elektrowni „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo. Wartość umowy wynosi ponad 177 mln zł.

Mostostal Zabrze: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła umowę z miastem Gliwice na rozbudowę układu drogowego w obrębie połączenia drogi krajowej nr 78 z ul. Zbożową w Gliwicach wraz z przebudową fragmentu DK 78 w Gliwicach oraz robotami towarzyszącymi, podała spółka. Dodatkowo wykonawca odpowiedzialny będzie za pielęgnację zieleni w okresie 12 miesięcy pod daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Wartość umowy wynosi ok. 22 mln zł netto (ok. 27 mln zł brutto).

Robyg: Wprowadził do sprzedaży 96 mieszkań w 6 budynkach w ramach ostatniego etapu os. Sady Ursynów w Warszawie, podała spółka. Łącznie na osiedlu w 6 etapach powstaje ponad 600 mieszkań, a także zaplecze handlowe i usługowe.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę zakładającą udzielenie do 450 mln euro (przeszło 1,9 mld zł) kredytu na modernizację linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce Główne – Kozłów, podało Ministerstwo Infrastruktury.

Develia: Wprowadziła do sprzedaży 108 mieszkań o powierzchni od 39 do 75 m2 w ramach I etapu projektu Morska Vita w Gdyni – swojej pierwszej inwestycji w tym mieście, podała spółka. Ceny lokali zaczynają się od 9900 tys. zł za m2. Mieszkania będą gotowe do odbioru w IV kwartale 2027 r.

Unibep: Konsorcjum w składzie Unibep (lider], EL-IN i DB Projekt (partnerzy) zawarło umowę z Kolejami Mazowieckimi na zaprojektowanie i wybudowanie hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie, podał Unibep. Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 289,6 mln zł netto, z czego udział Unibepa wynosi ok. 166,6 mln zł netto.

Dom Development: Grupa w ostatnich tygodniach powiększyła ofertę o 560 nowych lokali w ramach projektów: Mokotów Sportowy i Osiedle Bokserska 71 w Warszawie, Osiedle Rapsodia we Wrocławiu, Osiedle Synteza na gdańskiej Morenie oraz Locus 2 w Rumi, podała spółka.

Mostostal Zabrze: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła umowę z Uniwersytetem Opolskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa Domu Studenta 'Spójnik’ z wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz robót w formule zaprojektuj – wybuduj” za ryczałtowo ok. 21 mln zł netto (ok. 23 mln zł brutto), podała spółka. Termin zakończenia realizacji prac przewidziano na III kwartał 2026 r.

Unibep: Oferta Unihouse – spółki zależnej Unibep – warta ok. 59,9 mln zł brutto, co stanowi ok. 54,8 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest budowa osiedla domów wielorodzinnych na 95 lokali mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie przy ul. Odkrywkowej, podał Unibep. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w II kwartale 2026 roku.

Cavatina: Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie (PnU) dla I etapu inwestycji Belg Apartamenty w Katowicach. Trwają też prace nad drugą częścią inwestycji, która ma być gotowa w 2026 roku.

The Shire: Firma przejęła zarządzanie lokalizacją coworkingową w biurowcu Zebra Tower, umacniając tym samym swoją pozycję na stołecznym rynku elastycznych przestrzeni premium do pracy. Łącznie pod szyldem The Shire – Beyond Coworking w Warszawie funkcjonuje już ponad 11 000 m2 powierzchni.

Grupa Robyg: Wprowadziła do sprzedaży ostatni etap Osiedla Sady Ursynów, położonej w Warszawie, w pobliżu Toru Wyścigów Konnych „Służewiec”. Łącznie na osiedlu w 6 etapach powstaje ponad 600 mieszkań.

Archicom: Rozpoczyna przedsprzedaż nowej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu. Bulwar Północny zlokalizowany jest przy ul. Browarnej – na jednej z ostatnich działek w centrum miasta, tuż przy Odrze. To 5 budynków z zielonym otoczeniem, wysoką na 17 pięter zabudową i charakterystycznym motywem nieba północnego. Premierowy budynek Syriusz obejmuje 146 mieszkań, dwukondygnacyjny garaż, 3 lokale usługowe i rozwiązania smart home. Zakończenie etapu planowane jest na 2027 rok.

Biedronka: Na system logistyczny firmy składa się 17 centrów dystrybucyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 490 tysięcy metrów kwadratowych, w których pracuje ponad 8300 osób. Rocznie flota Biedronki – licząca 1930 naczep i 240 specjalistycznych samochodów-chłodni – pokonuje 184,3 mln km, dostarczając ponad 2 miliony palet towaru. W 2024 roku zrealizowano ponad 70 tysięcy kursów, co przekłada się na średnio 15,3 mln km miesięcznie.

Yareal: Dobiegła końca budowa kameralnego, certyfikowanego osiedla apartamentów ODEA Park w Gdańsku. Osiedle składające się z pięciu dwupiętrowych budynków otrzymało w marcu br. pozwolenie na użytkowanie.

Yuniversal Development: Biała Kamienica zostanie wkrótce oddana do użytku. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Budynek powstał u zbiegu ulic Zachodniej i Więckowskiego, przywracając tej części miasta dawny blask i nawiązując do historycznego charakteru Łodzi. „Obiecywaliśmy, że Biała Kamienica zostanie otwarta wiosną 2025 roku i jak widać, dotrzymujemy słowa. Brakuje dosłownie kilku dni do zakończenia prac. To dla nas ogromna satysfakcja, że udało się zrealizować ten projekt, przy zachowaniu najwyższych standardów budowlanych” – powiedział prezes Antoni Piekut podczas uroczystego otwarcia.

XTB: Fintech przedłużył umowę najmu w warszawskim biurowcu Skyliner należącym do Grupy Karimpol o kolejne 63 miesiące. Firma pozostaje na dotychczas zajmowanej powierzchni, która liczy blisko 4 400 m2.

dm: Drogeria dm zadebiutowała w Świdnicy 17 kwietnia Placówka przy ul. Kliczkowskiej 29 to 13. drogeria dm na Dolnym Śląsku.

CitySpace: Operator specjalizujący się w dostarczaniu elastycznych powierzchni biurowych uruchamia swoje piąte biuro we Wrocławiu. Otwarcie CitySpace Forum nastąpi 18 sierpnia 2025 roku w budynku City 2, będącym częścią kompleksu zlokalizowanego przy ul. Traugutta w dzielnicy Krzyki.

Grupa LEGO: Oficjalnie otworzy swój pierwszy sklep LEGO w Krakowie 22 maja. Mieszczący się w Centrum Handlowym Bonarka sklep o powierzchni 300 m2 stanie się ósmym sklepem LEGO w Polsce (dołączając do Katowic, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Wrocławia i Poznania) i dołączy do rosnącej sieci sprzedaży stacjonarnej Grupy LEGO obejmującej ponad 1000 sklepów na całym świecie.

DK9: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Rzeszów podpisała umowę na prace przygotowawcze dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 9, od obwodnicy Nowej Dęby (m. Komorów) do obwodnicy Kolbuszowej. Prace o wartości 3,68 mln zł w terminie 21 miesięcy wykona firma Promost Consulting. Droga będzie mieć ok. 11 km długości.

MLP: Największy polski producent kostek lodu – Pure Ice zwiększył wynajmowaną powierzchnię w kompleksie magazynowym MLP Pruszków II o,7 tys. m2 do 7,2 tys. m2. W ramach inwestycji powstała pierwsza studnia oligoceńska, dostosowana do potrzeb najemcy.

Kram Investment: Wybrał generalnego wykonawcę budowy Parku Handlowego Bratian – firmę Konstrpol, która wybuduje Park do końca I kwartału 2026 r. Kram Investment zabezpieczył grunt pod tą inwestycję, a na przełomie maja i czerwca rozpoczną się prace budowlane. Obiekt jest skomercjalizowany w 60%. Równolegle trwa pre-kampania crowdfundingu inwestycyjnego na platformie Emiteo, której celem jest weryfikacja zainteresowania inwestorów przed emisją akcji o wartości do 5 mln euro.

S52: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kraków ogłosiła przetargi na przeprowadzenie badań geologicznych i przygotowanie projektów budowlanych dla dwóch ostatnich odcinków trasy S52, czyli Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. To odcinki od Bulowic do Choczni (11,5 km) i od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa (12 km).

Panattoni: Ukończył rozbudowę i uzyskał pozwolenie na użytkowanie Panattoni Park Koluszki. Zlokalizowany w centralnej Polsce park przemysłowy jest w pełni wynajęty.

7R: Deweloper zakończył budowę kompleksu 7R City Flex Poznań East I. Obiekt logistyki ostatniej mili jest w pełni wynajęty – wkrótce powierzchnie zostaną przekazane firmom: Quick Service Logistics Polska, Pharmalink i Mora.

Nrep: Skandynawski inwestor rozszerza działalność mieszkaniową poza Warszawę. Poprzez fundusz NSF V firma nabyła dwa nowoczesne obiekty typu co-living w Gdańsku. Transakcje wpisują się w długoterminową strategię rozwoju segmentu mieszkaniowego Nrep w Polsce, koncentrującą się na tworzeniu funkcjonalnych i społecznie zintegrowanych przestrzeni do życia, odpowiadających potrzebom dzisiejszych najemców. Nowo nabyte nieruchomości – przy ul. Nad Stawem w dzielnicy Wrzeszcz oraz przy ul. Siennickiej w Śródmieściu będą funkcjonować pod marką Noli Studios.

Źródło: ISBnews