Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 28 kwietnia-2 maja.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych spadły o 2,8% r/r w lutym br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w lutym niższa o 5,2% r/r.

Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 68% w kwietniu br. z 61% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 59% z 48%.

Sklepy małoformatowe: W marcu 2025 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 0,4% niższa niż przed rokiem, natomiast liczba transakcji spadła o niemal 6%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR. Średnia liczba opakowań w koszyku w sklepach małoformatowych wyniosła 3,8, dokładnie tyle samo co rok wcześniej, natomiast średnia wartość paragonu zwiększyła się w tym czasie o ponad 5%, do 26,04 zł.

Rynek biurowy: W I kw. br. aktywność najemców na warszawskim rynku biurowym utrzymywała się na umiarkowanym poziomie, choć był to najlepszy pierwszy kwartał pod względem popytu na biura od 2022 roku, wynika z raportu firmy doradczej Newmark Polska. Najwięcej umów najmu podpisano w centralnych lokalizacjach. Z kolei aktywność deweloperska pozostaje ograniczona w porównaniu z rekordową liczbą inwestycji realizowanych w latach 2017-2019. W pierwszym kwartale 2025 roku nie rozpoczęto budowy żadnego nowego budynku biurowego. Dostępność powierzchni biurowej znajduje się w lekkim trendzie spadkowym – dotyczy to zwłaszcza inwestycji oddanych do użytku po 2019 roku, w których współczynnik pustostanów nie przekracza 3,5%.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Compremum: Odnotowało 46,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2024 r. wobec 24,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rafako: Spółka, w której udziały posiadają: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” podjęła decyzję o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie dzierżawy majątku Rafako, podała ARP. Strony zobowiązały się zawrzeć umowę dzierżawy wybranych aktywów Rafako i liczą na spełnienie warunków zawieszających transakcję do 30 września br., podało Rafako.

GK Immobile: Odnotowała 88,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Develia: Podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów Bouygues Immobilier Polska, oddziału Bouygues Immobilier, francuskiego dewelopera, podała spółka. Cena sprzedaży ustalona w umowie przedwstępnej to 66,5 mln euro (ok. 283,6 mln zł). Dzięki przejęciu Develia zwiększy liczbę mieszkań w realizacji oraz potencjał wzrostu banku ziemi w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Trakcja: Miała 6,4 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w I kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Murapol: Wyemitował obligacje serii 1/2025 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4% w skali roku. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał na 29 kwietnia 2028 r.

GTC: Odnotowało 50,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 10,5 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Warimpex: Oczekuje dodatniego wyniku EBIT w 2025 r. wobec 8,5 mln euro straty odnotowasnej na tym poziomie w ub.r., poinformował prezes Franz Jurkowitsch.

Warimpex: Odnotował skonsolidowaną 84,81 mln euro straty netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 23,81 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Mostostal Zabrze: Wnioskuje o podział zysku netto za 2024 r. w wysokości 66,67 mln zł w następujący sposób: w kwocie 35,5 mln zł na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych, w kwocie 0,9 mln zł na istniejący fundusz specjalny pn. Fundusz Celowy Darowizn, w kwocie 5,33 mln zł na kapitał zapasowy oraz w pozostałej części, tj. w kwocie 24,94 mln zł na kapitał rezerwowy z zysku, podała spółka.

Budimex: Powinien podjąć decyzję o ‎dalszych działaniach w ramach przeglądu opcji strategicznych Grupy FBSerwis ‎do 30 maja 2025 r., podała spółka.

Polimex Mostostal: Portfel zamówień Grupy wynosił ok. 7,4 mld zł na koniec 2024 r., podała spółka.

Polimex Mostostal: Odnotował 348,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. 123,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol: Odnotował 96,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 89,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Panattoni: Pozyskał finansowanie od BNP Paribas. Kredyt w wysokości 40 mln euro przeznaczony jest na realizację Panattoni Park Sosnowiec IV. Inwestycja osiągnie w ramach dwóch hal blisko 63 000 m2, z czego ponad połowę wynajęła wiodąca sieć handlowa.

Dom Development: Grupa kontynuuje realizację celów zawartych w Strategii ESG „DOM 2030”. Do najważniejszych osiągnięć w 2024 roku należy m.in. wprowadzenie programu „Miejska Zieleń” w czterech aglomeracjach, stworzenie programu wykończenia wnętrz „Bez barier” dla osób o ograniczonej mobilności, dalszy rozwój Zielonej Karty Inwestycji (94% rozpoczętych inwestycji było zgodnych z tym wewnętrznym standardem) oraz spełnienie przez 80% inwestycji kryteriów miasta 15-minutowego. Grupa z wyprzedzeniem zrealizowała też cele wyznaczone na kolejne lata dotyczące redukcji emisji CO2 oraz parytetu płci w zarządzie Dom Development S.A.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Budimex: Oferta Budimeksu, warta 312,19 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn.: ‎‎”Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 4 – odc. węzeł Łagiewniki ‎Zachód (bez węzła) – węzeł Niemcza (z węzłem), długości ok. 9,34 km”, podała spółka. Termin zakończenia robót to 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)‎.

Mostostal Zabrze: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – spółka zależna Mostostalu Zabrze – zawarła umowę na prace w ramach modernizacji energetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w formule zaprojektuj i wybuduj, podał Mostostal. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wynosi ok. 53,8 mln zł netto (ok. 66,2 mln zł brutto). Termin zakończenia zadania wynosi 32 miesiące.

Pekabex: Pekabex Bet, spółka zależna Pekabexu, podpisała z MDR Sochaczew dwie umowy na wybudowanie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w Sochaczewie przy ul. Osiedle Kolejowe i przy ul. Łuszczewskich, podał Pekabex. Wartość umów to odpowiednio ok. 2% i ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Termin zakończenia obu inwestycji to 6 listopada 2026 r.

Atal: Wprowadził do sprzedaży 48 lokali w 12 budynkach w ramach I etapu nowej inwestycji Atal Jasieny w Gdańsku, podała spółka. Powierzchnia oferowanych mieszkań wynosi od 43 do 96 m2. Są wśród nich zarówno jednostki 2- oraz 3- pokojowe, jak również dwupoziomowe lokale z 4 pokojami. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim mieszczą się w przedziale od 9 800 do 10 900 zł za m2.

S11: Obwodnica o długości 4,3 km przebiega na południe od miasta i poprzez nowy węzeł Szczecinek Południe łączy się z drogą ekspresową S11. Dzięki tej trasie przez Szczecinek nie przebiega już żadna droga krajowa.

S8: Cztery firmy zgłosiły chęć wyremontowania 9-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 między Polichnem i Studziankami. Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, jaką Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Łódź zamierza przeznaczyć na ten cel (blisko 60,8 mln zł). Najtańszą ofertę w wysokością blisko 37,1 mln zł złożyła firma Strabag, a najdroższą, opiewającą na ponad 55,3 mln zł firma Budimex.

Real Management: Uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę kolejnych 26 domów na terenie osiedla Neo Natolin. Pierwsze prace budowlane w ramach tego zadania inwestycyjnego rozpoczną się pod koniec II kwartału 2025 roku. Następnym krokiem w realizacji inwestycji będzie budowa kolejnych 32 domów. Tym samym, w II etapie prac, Real Management planuje powiększyć osiedle Neo Natolin o 58 domów w sześciu różnych metrażach.

Aldi: W sobotę, 26 kwietnia, otwarto nowy sklep Aldi w Świnoujściu. Placówka, zlokalizowana została przy ulicy Karsiborskiej 15, jest pierwszym sklepem sieci w tym mieście, natomiast w skali całego kraju – 368.

Źródło: ISBnews